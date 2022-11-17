"Такса — 500 евро из автобуса": руководителей таможенного поста "Тиса" поймали на взятке (видео задержания)

По данным следствия, начальник и его заместитель требовали у автоперевозчиков систематически давать взятки.

На Закарпатье задержан начальник таможенного поста "Тиса" Закарпатской таможни и его заместитель, подозреваемый в требовании взяток у автоперевозчика.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.



По данным следствия, в сентябре 2022 года начальник таможенного поста и его заместитель требовали от автоперевозчика систематически предоставлять взятки за ускорение таможенного оформления багажа пассажиров.

"Сумма взятки рассчитывалась с учетом предварительно полученных смс-сообщений перевозчика о весе перевозимого пассажирами товара и составляла 300-500 евро с каждого автобуса. Таким образом в общей сложности они получили 10 600 евро", — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали их при получении дежурной части взятки – 7,5 тыс. евро.

По данным ДБР, чиновников задержали в Ужгороде.

"Работники ДБР задокументировали факты вымогательства таможенниками у одного из предпринимателей, осуществляющего международные перевозки граждан, 10,6 тысячи евро. Такса устанавливалась из расчета за каждый автобус и то количество товара, которое он перевозил. Такое "сотрудничество" и регулярная уплата "дани" разрешала транспорту перевозчиков беспрепятственно и без искусственного затягивания процесса прохождения таможенных формальностей пересекать государственную границу", — говорится в сообщении.Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Главного следственного управления ГБР.

Напомним, в июле СБУ разоблачила львовских таможенников и брокеров на масштабной схеме растаможки авто. Преступная группировка нелегально зарабатывала миллионы на льготной растаможке импортных авто.

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