"Такса" выросла: начальница РТЦК, врач и гражданские "скооперировались" для помощи уклонистам

На Закарпатье полицейские разоблачили преступную группу врачей и служащих.

На Закарпатье полицейские разоблачили преступную группу врачей и служащих, которые помогали уклонистам избежать военной службы.

Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

Среди фигурантов – заведующий психонаркологическим отделением местного медучреждения, врач ВВК, начальница отдела РТЦК, а также несколько гражданских лиц из жителей Хустского и Береговского районов.

Разработал преступный план 46-летний житель Закарпатья. Заручившись поддержкой двух знакомых, организатор подыскивал среди местных жителей желающих уклониться от призыва. После получения "предоплаты" злоумышленники направляли "клиентов" к задействованным в схеме сообщникам-врачам и служащим РТЦК.

Полученные медицинские заключения с фиктивными заключениями давали основание для выдачи РТЦК справок о непригодности к мобилизации с последующим исключением из военного учета. Таким образом, уклонисты получали возможность в дальнейшем беспрепятственно уехать за пределы страны. За такие "услуги" платили от 9000 до 14000 долларов.

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В ходе обысков у одного из фигурантов найдено 220 личных дел с выводами о непригодности мужчин призывного возраста.

Организатор и пять участников преступной группы – заведующий отделением местной больницы, врач-психиатр ВВК, начальник отдела районного территориального центра комплектования и двое гражданских задержаны. Им грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее в Киеве задержали двух граждан, которые предлагали мужчинам несколько схем во избежание мобилизации.

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