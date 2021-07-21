Такси UA - Первое всеукраинское социальное приложение для водителей такси

Вы уже изучили каждую дорогу своего города, собрали бонусы на заправках и наговорились на год вперед?

Тогда эта новость для вас: в ноябре 2020 году на свет появилось мобильное приложение Такси UA. Сейчас его уже скачали более 25 000 водителей такси по всей Украине, а средняя оценка онлайн-сервиса достигла отметки 4.9 с 5.0!

Давайте вместе заглянем «под капот» мобильного приложения и рассмотрим его полезные функции.

Преимущества для водителей такси

Такси UA - это первый в Украине стартап, созданный для облегчения жизни водителей такси и объединения их в одном приложении. Крутое приложение помогает получить скидки на топливо, мгновенно застраховать авто по лучшей цене, обратиться за советом к юристу и многое другое. Также в Такси UA действует уникальная реферальная программа, позволяющая накапливать бонусы водителям такси за каждый литр топлива от приглашенных коллег в приложение.

Скидки на топливо и возможности

Онлайн-сервис Taxi UA предлагает уникальные скидки на категории услуг, которые всегда пригодятся водителю такси:

Скидки на топливо . С первого литра все вдруг становится дешевле до 15%.

. С первого литра все вдруг становится дешевле до 15%. Страхование авто. Скидка до 50% на электронные полисы ОСАГО.

Скидка до 50% на электронные полисы ОСАГО. Товары и кафе. До 30% в партнерских сетях АЗК "WOG" и АЗК "SHELL".

Еще больше скидок на услуги, которые разработчики приложения скоро введут:

Автомойки самообслуживания. Чистый автомобиль с приятной скидкой.

Чистый автомобиль с приятной скидкой. Штрафы. Оплата штрафа за нарушение ПДД без комиссии.

Оплата штрафа за нарушение ПДД без комиссии. СТО. Ремонт авто и обслуживание со скидками для водителей такси.

Ремонт авто и обслуживание со скидками для водителей такси. Автозапчасти. Покупка запчастей по лучшей цене от сети партнеров.

Покупка запчастей по лучшей цене от сети партнеров. ГБО. Своевременное и профессионально-техническое обслуживание газового оборудования со скидкой для таксистов.

Чуть не забыли! Приглашаем партнеров к сотрудничеству.

В приложении уже есть услуга рассрочка на топливо. Если у вас внезапно закончились деньги, или нужно оставить их на сдачу пассажиру, то вы можете получить мгновенные средства на горючее в приложении, беспроцентно на целых 14 дней.

Тревожная кнопка для водителей такси

Ежедневная поддержка коллег в трудных ситуациях. Проблемы с буйными пассажирами. Позвать на помощь коллегу стало проще и очень быстро. Разработчики приложения собрали 6 частых случаев, которые могут произойти на дороге и поместили в раздел "Коллеги".

Тревожная кнопка — проблема с пассажирами.

Запуск двигателя — нужно «прикурить» авто.

Подвезти топливо — пустой бак в дороге.

Замена колеса — нет запаски.

Буксировка — невозможно сдвинуться с места.

ДТП — нужна поддержка.

Пять причин установить приложение Такси UA

Нереальные скидки для таксистов. Социальное взаимодействие с коллегами. Быстрорастущая сеть партнеров со скидками. Техническая поддержка 24/7. Постоянное расширение услуг и сервисов для водителей такси.

Такси UA - Неотъемлемый приложение каждого водителя такси. Изрядная экономия и уникальный сервис.

Загружайте приложение, чтобы разумно тратить средства и больше никогда не переплачивать!

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