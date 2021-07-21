Такси UA - Первое всеукраинское социальное приложение для водителей такси

Вы уже изучили каждую дорогу своего города, собрали бонусы на заправках и наговорились на год вперед?
Тогда эта новость для вас: в ноябре 2020 году на свет появилось мобильное приложение Такси UA. Сейчас его уже скачали более 25 000 водителей такси по всей Украине, а средняя оценка онлайн-сервиса достигла отметки 4.9 с 5.0!
Давайте вместе заглянем «под капот» мобильного приложения и рассмотрим его полезные функции.
Преимущества для водителей такси
Такси UA - это первый в Украине стартап, созданный для облегчения жизни водителей такси и объединения их в одном приложении. Крутое приложение помогает получить скидки на топливо, мгновенно застраховать авто по лучшей цене, обратиться за советом к юристу и многое другое. Также в Такси UA действует уникальная реферальная программа, позволяющая накапливать бонусы водителям такси за каждый литр топлива от приглашенных коллег в приложение.
Скидки на топливо и возможности
Онлайн-сервис Taxi UA предлагает уникальные скидки на категории услуг, которые всегда пригодятся водителю такси:
- Скидки на топливо. С первого литра все вдруг становится дешевле до 15%.
- Страхование авто. Скидка до 50% на электронные полисы ОСАГО.
- Товары и кафе. До 30% в партнерских сетях АЗК "WOG" и АЗК "SHELL".
Еще больше скидок на услуги, которые разработчики приложения скоро введут:
- Автомойки самообслуживания. Чистый автомобиль с приятной скидкой.
- Штрафы. Оплата штрафа за нарушение ПДД без комиссии.
- СТО. Ремонт авто и обслуживание со скидками для водителей такси.
- Автозапчасти. Покупка запчастей по лучшей цене от сети партнеров.
- ГБО. Своевременное и профессионально-техническое обслуживание газового оборудования со скидкой для таксистов.
Чуть не забыли! Приглашаем партнеров к сотрудничеству.
В приложении уже есть услуга рассрочка на топливо. Если у вас внезапно закончились деньги, или нужно оставить их на сдачу пассажиру, то вы можете получить мгновенные средства на горючее в приложении, беспроцентно на целых 14 дней.
Тревожная кнопка для водителей такси
Ежедневная поддержка коллег в трудных ситуациях. Проблемы с буйными пассажирами. Позвать на помощь коллегу стало проще и очень быстро. Разработчики приложения собрали 6 частых случаев, которые могут произойти на дороге и поместили в раздел "Коллеги".
Тревожная кнопка — проблема с пассажирами.
Запуск двигателя — нужно «прикурить» авто.
Подвезти топливо — пустой бак в дороге.
Замена колеса — нет запаски.
Буксировка — невозможно сдвинуться с места.
ДТП — нужна поддержка.
Пять причин установить приложение Такси UA
- Нереальные скидки для таксистов.
- Социальное взаимодействие с коллегами.
- Быстрорастущая сеть партнеров со скидками.
- Техническая поддержка 24/7.
- Постоянное расширение услуг и сервисов для водителей такси.
Такси UA - Неотъемлемый приложение каждого водителя такси. Изрядная экономия и уникальный сервис.
Загружайте приложение, чтобы разумно тратить средства и больше никогда не переплачивать!