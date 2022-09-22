"Такси возможностей": как бывший глава КС Тупицкий незаконно покинул Украину

В настоящее время при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора следователи ДБР по указанным фактам проводят досудебное расследование.

По информации Офиса генерального прокурора, экспредседатель Конституционного суда Александр Тупицкий покинул Украину. Он незаконно пересек границу.

Об этом изданию "Украинская правда" сообщил руководитель департамента по расследованию "дел Майдана" Офиса генпрокурора прокурор Алексей Донской.

"Бывший глава КС не пересекал границу вместе со своей беременной женой и несовершеннолетними детьми. Он пересек границу в чужом автомобиле, которым управляло лицо с двойным (украинским и венгерским) гражданством и для пересечения границы предъявило паспорт гражданина Венгрии", — сказал Донской.

Он добавил, что вместе с Тупицким в этом авто так же незаконно пересекли границу еще двое мужчин призывного возраста, которые, как и экспредседатель КС, не имели права на его пересечение.

"Эти лица, кстати, не имеют отношения к экссудии, они просто воспользовались одним "такси возможностей", если можно так выразиться. Поэтому утверждения Тупицкого о его якобы выборочном преследовании за незаконное пересечение границы не имеют под собой оснований"", — добавил Донской .

По словам Донского, беременная жена Тупицкого вместе с детьми дождалась, пока ее муж пересечет границу, и только через несколько часов после этого, машиной семьи, на вполне законных основаниях пересекла границу сама.

Что касается справки о том, что лицо не подлежит мобилизации, прокрор объяснил, что подобная справка сама по себе не равнозначна праву на выезд и не дает такого права. Перечень оснований освобождения от мобилизации и перечень оснований для выезда за границу – разные.

Напомним, Подольский районный суд Киева объявил бывшего председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого, обвиняемого в совершении ряда уголовных правонарушений против правосудия, в международный розыск.

В частности, как ранее сообщали в Совете нацбезопасности и обороны, Тупицкий должен был участвовать в возвращении Януковича к власти.

Читайте также: