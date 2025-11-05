- Дата публикации
Таксист годами насиловал двух девочек на Виннитчине: как наказал его суд
За изнасилование девочек и изготовление детской порнографии мужчина проведет за решеткой 15 лет.
В Винницкой области суд вынес приговор мужчине, который насиловал двух несовершеннолетних девочек и заставлял их участвовать в создании детской порнографии. Злоумышленника приговорили к 15 годам заключения.
Об этом сообщила полиция Винницкой области.
Как выяснило досудебное расследование, в течение 2018-2021 годов злоумышленник работал в службе такси и был знаком с матерью потерпевших. Мужчина иногда приезжал домой к женщине, когда ее там не было, и насиловал двух несовершеннолетних сестер.
Фигурант также заставлял девочек участвовать в создании порноматериалов, которые хранил на своем ноутбуке.
Следователи полиции Винницкой области провели ряд следственных действий и изъяли у мужчины компьютерную технику, носители информации и другие вещественные доказательства.
Винницкий городской суд признал таксиста виновным в изнасиловании несовершеннолетнего лица; в изготовлении, хранении и распространении детской порнографии. Суд назначил окончательное наказание для мужчины — 15 лет заключения с лишением на три года права занимать должности или заниматься деятельностью, связанной с работой или досугом детей.
К слову, в сентябре на Виннитчине полиция задержала 45-летнего мужчину за изнасилование 10-летнего ребенка. Злоумышленнику уже сообщено о подозрении по соответствующей уголовной статье. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без залога.