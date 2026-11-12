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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Таксист взял с пассажира 140 тысяч гривен за поездку из Сумм во Львов

Водитель такси обманул пассажира, доверившего ему свою банковскую карту во время поездки.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Полиция разыскивает таксиста

Полиция разыскивает таксиста / © inpoland

В Самборском районе Львовской области полиция расследует вероятное мошенничество со стороны таксиста, который взял с пассажира 140 тысяч гривен за поездку из Сум во Львовскую область.

Об этом сообщает издание lviv.media.

Мужчины договорились о стоимости поездки в 40 тысяч гривен, однако водитель получил доступ к банковской карте пассажира и, по данным следствия, списал значительно большую сумму.

По материалам дела, 2 октября этого года около 03:00 мужчина сел в такси у железнодорожного вокзала в Сумах. Он спросил водителя, сможет ли тот отвезти его во Львов и во сколько это обойдется. Таксист согласился выполнить заказ за 40 тысяч гривен.

Пассажир принял условия и передал водителю свой мобильный телефон и банковскую карту для оплаты поездки.

Как впоследствии выяснили правоохранители, когда автомобиль находился в Белой Церкви, таксист перевел с карты пассажира на другой счет 70 тысяч гривен. Сам мужчина об этом не знал, поскольку телефон и карточка находились у водителя, а в банковских операциях он плохо разбирался.

Через несколько минут, около 06:42, водитель снова попросил банковскую карту. Он объяснил, что нужно заправить автомобиль, поскольку не хватает топлива. Пассажир согласился, после чего таксист снял в банкомате Киева 30 тысяч гривен.

Впоследствии во время остановки в Ровно водитель снова пожаловался на нехватку топлива и попросил карту. В этот раз он снял еще 40 тысяч гривен.

Около 16:00 такси прибыло во Львов. Мужчина вышел из серого Daewoo Lanos и пересел в другой автомобиль красного цвета.

Второй водитель отвез его в село Малая Вербовка Самборского района, где проживает сын пассажира. За эту поездку мужчина не платил, поскольку предыдущий таксист заверил, что дорога в село уже оплачена.

Приехав к сыну, мужчина попросил проверить в банковском приложении, сколько денег списали с его карты. Тогда и выяснилось, что кроме согласованных 40 тысяч гривен за поездку со счета исчезли еще 100 тысяч гривен. По словам потерпевшего, никаких дополнительных платежей он с водителем не согласовывал.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о мошенничестве. Чтобы установить, куда попали деньги и кто проводил операции, следователи обратились в суд за разрешением на получение банковской информации.

Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили 18-летнего местного жителя, который обманул 51-летнюю киевлянку и выманил у нее значительную сумму денег под видом «спецоперации».

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