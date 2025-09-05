Таксистам в Украине грозят штрафы за русский язык: названы суммы

Таксистам грозит до 5 100 грн штрафа за отказ говорить по-украински с пассажирами / © Pexels

Реклама

В Украине все таксисты, которые отказываются обслуживать пассажиров на государственном языке, должны заплатить штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов, то есть 3400-5100 гривен.

Об этом говорится в публикации пресс-службы Уполномоченной по защите государственного языка Елены Ивановской в Facebook.

Назвав штрафные санкции, она отреагировала на произошедший в Харькове инцидент, когда водитель такси в грубой пренебрежительной форме отказался обслуживать пассажирку на украинском языке.

Реклама

«В видео, обнародованном в соцсетях, и жалобе гражданки — целый „букет“. Кроме отказа обслуживать на украинском и выключить русскую музыку, таксист сыпал тезисами из кремлевских методичек, в частности, относительно „притеснений прав русскоязычных“. Я приняла решение о начале мер государственного контроля. Параллельно мы готовим обращение в Нацполицию и СБУ о необходимости применения надлежащих мер с их стороны», — отметила она.

Она добавила, что водитель такси, отказавшийся обслуживать пассажирку на государственном языке, нарушил требования статьи 36 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которой услуги в сфере транспорта в Украине предоставляются на государственном языке.

Штрафные санкции за это нарушение предусмотрены Кодексом Украины об административных правонарушениях по языковому закону в части применения государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

Напомним, в Украине вступил в силу закон о государственном языке. Документом предусмотрено, что украинский язык является обязательным во всех сферах публичной жизни. За невыполнение норм закона предусмотрены штрафы.