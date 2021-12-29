Таксисты рассказали, сколько будет стоить проезд в новогоднюю ночь – приготовьте деньги

31 декабря в Киеве услуги такси традиционно подорожают. Таксисты связывают это с большим спросом именно в новогоднюю ночь. На сколько увеличится цена, в материале ТСН.ua.

Глава Украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк для Новости.LIVE рассказал, что цены возрастут на 25-50%. Также он уверяет, что подобная практика существует во всем мире. Особенно в Европе цена на услуги такси традиционно дорожает на 50%. В Киеве, по его словам, все будет зависеть от спроса и предложения. "Таксисты могут выехать с ценами выше на 25%, а если клиентов будет мало, то цена вырастет еще на 25%".

Какой будет цена на такси в новогоднюю ночь

Согласно прогнозам, поездка на такси в ночь с 31 декабря на 1 января будет стоить не менее 300 гривен. А чтобы попасть с левого берега Днепра на правый, придется заплатить не менее 600 гривен. И на скидки, по словам экспертов, надеяться не стоит.

Как утверждает Андрей Антонюк, праздников скидок ожидать не надо, равно как и в дни наибольшего спроса. Цена будет только расти, а меньше можно будет заплатить разве что в полупустом Киеве, когда "не будет, кого возить".

Однако не стоит переживать, ведь в новогоднюю ночь работа метро традиционно будет продлена на три часа, чтобы все смогли без происшествий попасть домой. А если необходимо вызвать такси, делать это лучше большой компанией. Тогда можно "сброситься".

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