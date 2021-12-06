Тактика Беларуси каждый день меняется: Стефанчук о ситуации с мигрантами на границе с ЕС и Украиной

Тактика Беларуси каждый день меняется: Стефанчук о ситуации с мигрантами на границе с ЕС и Украиной

Милитаризация Беларуси – это непосредственная угроза не только Украине, но и всему региону, подчеркнул спикер ВР.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что пока нет притока мигрантов к границам Украины, но ситуация каждый день меняется.

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Об этом он сказал во время XI заседания Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма и Сената Республики Польша и Сейма Литовской Республики, пишет "УНИАН".

"Мы в Украине готовимся к любому сценарию развития событий. Сейчас нет притока мигрантов к границам нашего государства. Вместе с тем мы видим, что тактика действий, связанная с незаконной миграцией из Беларуси в страны ЕС, является неоднозначной. Каждый день в ней что-то меняется", — отметил он и добавил, что Украина проводит укрепление границы с Беларусью.

Также Стефанчук отметил угрозы и вызовы со стороны России и Беларуси. По его словам, речь идет о "целенаправленной провокации со стороны Республики Беларусь и Российской Федерации на границе с нашими странами - усиление военного присутствия России в Беларуси, продолжающаяся военная агрессия РФ на востоке Украины и незаконная оккупация Автономной Республики Крым, скопление Россией войск на границе с Украиной, а также постоянный рост российского фактора в Европе, дезинформационные кампании и кибератаки против наших стран".

Спикер Верховной Рады подчеркнул, что украинская сторона очень серьезно воспринимает ситуацию на границе с Польшей и Беларусью. "Сегодня мы солидарны с польской стороной: миграционный кризис является искусственно созданным, он направлен Россией и Беларусью", — сказал он.

Напомним, Белврусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции. Некоторые эксперты и европейские и американские чиновники предполагают, что целью искусственного миграционного кризиса может быть отвлечение внимания от подготовки со стороны России новой атаки против Украины.

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