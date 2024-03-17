Тактика идентична удару по Одессе: Силы обороны сообщили подробности об ударах баллистики по Николаеву (фото)

Враг продолжает террор юга Украины. После обеда 17 марта он ударил баллистикой по инфраструктурному объекту в Николаеве, выпустив из временно оккупированного Крыма две ракеты, вероятно Искандер-М. Тактика действий идентична предварительному удару по Одессе.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

По информации военных, россияне ударив одной ракетой, через несколько минут повторили удар в то же место.

Удар по Николаеву Фото: Силы обороны юга Украины

В результате ракетной атаки в районе повреждены жилые дома, гражданские автомобили.

Удар по Николаеву Фото: Силы обороны юга Украины

Уже известно по меньшей мере о пяти раненых местных жителях.

Удар по Николаеву Фото: Силы обороны юга Украины

На месте работают экстренные службы.

Удар по Николаеву Фото: Силы обороны юга Украины

Остальные данные пока уточняют.

Удар по Николаеву Фото: Силы обороны юга Украины

Напомним, 17 марта российская армия дважды нанесла ракетный удар по Николаеву. В результате обстрела повреждения получили жилые дома. Известно об уничтожении трех легковых авто, один из автомобилей загорелся. Спасатели горения оперативно ликвидировали.

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