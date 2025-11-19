Тактика "мясных штурмов" провалилась: эксперт о переносе дедлайнов захвата Покровска

Военный эксперт Алексей Гетьман / © ТСН.ua

Российская Федерация не прекращает попыток как можно быстрее продвинуться на фронте, но постоянно проваливает поставленные Кремлем сроки по захвату ключевых городов Донбасса. По информации военного аналитика Алексея Гетьмана, после провала ряда «дедлайнов» (включая 21 ноября), окупанты уже были вынуждены перенести свои планы по захвату Покровска, Мирнограда и Константиновки на середину 2026 года.

Об этом он рассказал в эфире телеканала Первый.

Провал «дедлайнов»

Эксперт подчеркнул, что все тактики, используемые РФ на фронте, известны украинской армии, поскольку они «прописаны в военных учебниках и российских боевых уставах». Однако спешка окупантов продиктована политическими, а не военными требованиями.

Алексей Гетьман назвал ряд терминов, которые ставило российское руководство перед своими войсками в Донецкой области:

2 сентября: дедлайн, о котором, вероятно, Путин говорил Трампу, что все завершится.

15 октября, 1 ноября: очередные проваленные сроки.

21 ноября: следующий, уже известный и заведомо проваленный дедлайн для захвата Покровска, Мирнограда и Константиновки.

Аналитик подчеркивает, что постоянное изменение дат свидетельствует о глубоких проблемах с планированием.

«Все идет по плану в России. Только планы меняются постоянно… Хотя уже есть информация о том, что боевое распоряжение, которое готовилось российским подразделениям на осень и начало зимы этого года, уже перенесено на лето 2026 года», — заявил Гетьман.

Это решение было принято командирами, которые «понимают, что, скорее всего, не удастся достичь тех целей, которые требует от них их политическое руководство и непосредственно Путин». Таким образом, перенесение планов на 2026 год является признанием невозможности скорой победы и свидетельствует о том, что «никаких остановок войны россияне еще не планируют».

Изменение приоритетного направления

Эксперт отметил, что на Покровском направлении полтора года используются известные, но неэффективные тактики:

лобный «мясной» штурм;

тактика окружения;

тактика выжженной земли, когда населенный пункт «почти равняется с землей», как это было, например, в Соледаре.

Из-за провала под Покровском вполне возможно, что россияне попытаются изменить фокус внимания. Алексей Гетьман предположил, что Россия может усилить давление в другом направлении.

«Сейчас уже известно, что это Запорожское направление, туда помещается техника, мы видели эти колонны», — сказал аналитик, добавив, что россияне «ничего не боятся, ничего не учатся» и, вероятно, попытаются усилить давление именно там.

Однако эксперт заверил, что информация о перемещении врага известна Генеральному штабу ВСУ и «есть определенные приготовленные средства, как противодействовать».

Напомним, основной задачей врага остается полная оккупация Донецкой области. По информации начальника ГУР Киралия Буданова, руководство РФ поставило перед своими войсками новый срок — весна 2026 года. В то же время на Юге Россия планирует подойти вплоть до Запорожья для арттерора и вытеснения населения.