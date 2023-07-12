Тактика террора: в Госпогранслужбе рассказали об обстрелах и ДРГ на границе

Оккупанты ежедневно обстреливают территорию Украины – как оккупированную, так и подконтрольную.

Число ударов со стороны врага только увеличивается. Больше обстрелов приходится на Сумскую и Харьковскую области.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

Россияне продолжают прибегать к террору

Эта тенденция наблюдается в последнее время. Демченко отмечает, что в июне количество обстрелов по сравнению с маем увеличилось втрое. Попытки использования диверсионно-разведывательных групп также фиксируются и в Сумской, и в Харьковской областях.

"К сожалению, из-за этого гибнут в том числе и мирные люди – от действий вражеских диверсантов. Однако в большинстве случаев украинские воины разоблачают вовремя попытки мероприятия ДРГ, открывают по ним огонь, и они отходят за линию государственной границы", – заметил Демченко.

Такая тактика террора сохраняется наравне с обстрелами. Враг применяет все: артиллерию, минометы, танки, стрелковое оружие и авиацию.

Ранее в Госпогранслужбе рассказали, сколько времени будет у ВСУ для подготовки к вероятному наступлению со стороны Беларуси. Так, с момента формирования наступательной группировки в Беларуси до его возможного вторжения в Украину пройдет не менее 2 недель. Поэтому у украинских защитников будет время тщательно подготовиться к этому.

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