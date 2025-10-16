"Тактика выжженной земли": в "Укрэнерго" встревожили целью российских атак на энергетику

Атаки на украинскую энергосистему

Глава правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко высказал мнение, что тактика российских ударов по энергосистеме Украины изменилась и направлена на то, чтобы довести ее до непригодного для использования состояния.

Об этом Зайченко заявил во время тематической сессии Киевского международного экономического форума 16 октября.

Глава правления «Укрэнерго» сравнил изменение российской тактики в отношении энергетики с изменением тактики вражеской армии на поле боя. Зайченко считает их идентичными.

«Сначала была цель за три дня взять Киев, а потом изменилась на тактику выжженной земли. Теперь они это делают с энергетикой. На каждую подстанцию (ПС) «Укрэнерго» и облэнерго осуществляются массированные атаки, летит огромное количество дронов, которые пытаются стереть с лица земли наши объекты», — рассказал глава правления «Укрэнерго».

Он отметил, что в начале полномасштабного вторжения Россия пыталась «погасить» всю энергосистему Украины масштабными атаками на нее. Во время атак враг применял до 100 ракет, которые летели на ПС «Укрэнерго». Хотя эти удары приводили к существенным повреждениям, энергосистема стояла. Был лишь один случай блэкаута, когда остались только определенные «острова», от которых с помощью европейских коллег удалось запитать всю энергосистему.

По словам Зайченко, теперь ситуация изменились: российские атаки стали точечными. И в этом сезоне они начались в сентябре с распределительных ПС «Укразлизныци» и дошли до ПС облэнерго, «Укрэнерго», прежде всего, в прифронтовых регионах.

"Эти атаки были настолько сложными и тяжелыми, что даже сейчас в некоторых областях, в Сумской и Черниговской, введены графики потребления. Но мы делаем все возможное для восстановления», — отметил глава «Укрэнерго».

Он заверил в чрезвычайно быстрых темпах восстановления энергообъектов, а также сообщил, что благодаря партнерам Украины энергетики накопили большое количество оборудования.

«Есть механизмы и тренированные бригады. И скорость, с которой мы восстанавливаем, недостижима ни для кого в мире», — подчеркнул Зайченко.

Напомним, ранее сообщалось, что несмотря на лучшую подготовку Украины к защите энергообъектов и усиление ПВО, РФ изменила тактику атак, сосредоточившись на массированных ударах по 1-3 регионам, а не по всей стране. Кроме того, агрессорша изменила технические характеристики средств поражения: баллистика стала менее уязвимой к Patriot, а реактивные беспилотники теперь могут летать выше и лучше маневрировать.