Тактике врага следует противопоставить государственную программу безопасности АЗС – Терехов

Игорь Терехов

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Глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов призвал принять государственную программу защиты АЗС.

Об этом он заявил в комментарии по ситуации с атаками на автозаправочные станции.

«Нужно, чтобы на уровне правительства была принята государственная программа защиты наших АЗС. Сети заправок с начала войны очень поддерживали нас, военных, коммунальные службы, выдавали топливо для работы в сверхсложных условиях. Сегодня государство должно подставить им плечо, чтобы сохранить жизнь людей – и тех, кто там работает, и тех, кто приезжает заправляться», – подчеркнул Терехов.

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Также он призвал к строительству мобильных укрытий непосредственно неподалеку от станций, а также поддержке бизнеса, работающего под постоянными обстрелами.

«Нужно оказать им поддержку в установке небольших мобильных укрытий, чтобы люди могли спрятаться во время воздушных тревог. Когда есть угроза, станции останавливают работу, но работникам и водителям негде деваться. Кроме того, когда страдают наши АЗС, особенно на прифронтовых территориях, в прифронтовых общинах и городах, им нужна помощь. Это льготы в кредитовании и страховании военных рисков. Это необходимо сделать уже сегодня», – подчеркнул глава АПМГ.

Отдельно он отметил, что атаки на АЗС преследуют цель дестабилизировать ситуацию с горючим.

«Враг все чаще применяет дроны, прилетающие по автозаправочным станциям. Это направленная атака, чтобы посеять панику, создать дефицит горючего, усложнить передвижение людей и нарушить логистику», – убежден Игорь Терехов.

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