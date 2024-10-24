Талоны на горючее за отсрочку от мобилизации: на Тернопольщине "накрыли" начальника ТЦК

На Тернопольщине задержали начальника ТЦК за продажу отсрочек за талоны на горючее.

Спецпрокуратура в сфере обороны Западного региона сообщила о задержании начальника районного ТЦК и СП на Тернопольщине. Полковник обвиняется в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, чиновник требовал от военнообязанного талон на 1000 литров дизельного горючего, что эквивалентно 1 500 долларам США. В обмен на это он обещал обеспечить отсрочку от мобилизации.

Правоохранители провели спецоперацию и задержали коррупционера "на горячем" во время получения взятки. Полковнику объявлено подозрение по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Также он отстранен от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований во Львове при оперативном сопровождении ГБР продолжают расследование дела.

Напомним, схемы, которые медики оттачивают для тех, кто не хочет служить в армии, стражи порядка разоблачают одну за другой. И все они, оказывается, имеют общую формулу. Как налажено подполье медицинских справок для военнообязанных, сколько стоят липовые отсрочки и работают ли подобные методы за рубежом, корреспонденты ТСН узнавали.

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