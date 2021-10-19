"Там 10 градусов тепла": в Тернопольской области дети в садиках спят в куртках

"Там 10 градусов тепла": в Тернопольской области дети в садиках спят в куртках

В помещении холодно.

В Монастыриской общине на Тернопольщине в учебных заведениях, которые отапливаются природным газом, до сих пор не включили отопление. Отопительный сезон в Монастыриске должен начаться еще 12 октября.

Об этом пишет ZAXID.net.

Об отсутствии отопления в детсадах и больницах Монастыриской общины сообщил депутат райсовета, врач районной поликлиники Виталий Трищук.

"Вчера, 18 октября, в поликлинике включили котлы, работающие на твердом топливе. Также такое отопление запустили и в некоторых садах и школах общины. Но их не много. Например, единственная школа в самом городе не отапливается, на досрочные каникулы они тоже не идут, как это сделали в других общинах. Дети учатся на сокращенных уроках, чтобы быстрее уйти домой. В единственном саду дети спит в куртках. Там 10-12 градусов тепла", — рассказывает Виталий Трищук.

В городском совете говорят, что отопительный сезон начали для тех предприятий, которые оборудованы котельными на альтернативных видах топлива. С другими учреждениями еще решают ситуацию.

Ранее стало известно, что бюджетные учреждения Одесской области могут остаться без отопления из-за слишком высоких цен на газ.

В конце сентября правительство, НАК "Нафтогаз Украины" Офис Президента подписали Меморандум согласно которому до конца отопительного сезона тарифы не будут расти.

Согласно документу, цена газа для населения составляет 7,42 грн. за 1 м³, для бюджетных учреждений — 16,39 грн. за 1 м³.

Однако Меморандум не предусматривает стабильной цены для бюджетных учреждений и организаций отдельных юридических лиц, использующих природный газ для отопления и горячего водоснабжения.

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