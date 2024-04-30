Там есть площадки, стадион и много детей: Братчук об ударе по "Дворцу Гарри Поттера" в Одессе

На территории дворца студентов Одесской юридической академии ("Дворец Гарри Поттера"), загоревшегося в результате ракетного удара РФ, среди прочего расположены и спортивные объекты, где обычно занимаются дети.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Пивдень" Сергей Братчук.

По его словам, у этой локации обычно много людей. Братчук подчеркнул, что россияне знали об этом.

"Это здание является своеобразным символом, картинкой – интересным объектом города. Он принадлежит Юридической академии. Локация известна не только "замок Гарри Поттера", там расположены спортивные объекты, где всегда занимаются многие дети", — подчеркнул Братчук.

Вчерашнюю атаку оккупационной армии он назвал очередным террористический акт страны-агрессорки России.

"Они прекрасно понимали, что там есть гражданские люди, может быть много детей. Понимали, что там есть спортивные площадки, есть стадионы, что там мирная жизнь, насколько она возможна в нашем фактически прифронтовом сегодня городе", — подчеркнул Братчук.

Как сообщалось, вечером 29 апреля армия РФ нанесла ракетный удар по Одессе. Сегодня утром стало известно, что количество жертв удара россиян по городу продолжает расти. Пока известно о пяти погибших. в медучреждениях продолжают лечение 23 пострадавших.

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