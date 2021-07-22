"Там, где все женщины": мэр Ровно попал в сексистский скандал (видео)

"Там, где все женщины": мэр Ровно попал в сексистский скандал (видео)

Депутата горсовета возмутили заявления Третьяка.

Городской голова Ровно Александр Третьяк, который ранее предлагал запаковать в автобус и вывести ромов, теперь попал в сексистский скандал.

Об этом сообщает издание rivne.online.

Скандал произошел во время сессии Ровенского городского совета. Один из депутатов объявил о переходе в одно из межфракционных объединений. На это городской голова Ровно с трибуны заявил: "Чоборай вступил в "Равные возможности"? Там где все женщины?".

Это вызвало возмущение в депутата горсовета Елены Хотенко, которая поинтересовалась, для чего была сказана такая реплика. Однако Третьяк сказал, что ей он слова не давал.

Консультант "Украинского женского фонда" по гендерной политике Антон Ходаков заметил, что фраза городского председателя Ровно — это действительно сексизм.

Ранее мэр Ровно оскандалился заявлением в отношении ромов. Он предлагал запаковать их в автобус и вывезти. После скандала он извинился за свои слова. Третьяк заявил, что его слова были эмоциональными из-за многочисленных жалоб жителей города.

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