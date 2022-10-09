"Там идут тяжелые бои": эксперт о ситуации на Бахмутском направлении и изменении методов удара россиян

Даже если оккупанты дойдут до Бахмута, то эта маленькая победа просто бледнеет на фоне происходящего на Луганском и Херсонском направлениях, говорит эксперт.

На Бахмутском направлении продолжаются чрезвычайно тяжелые бои. Там противник уже не действует методами концентрированного удара, он действует отдельными подразделениями, применяя всю свою артиллерию/

Об этом сказал в эфире "1+1" в рамках телемарафона военный эксперт Сергей Грабский

"Если говорить обо всем участке фронта от Бахмута до Марьинки, то противник с упорством, который, честно говоря, может удивлять, продолжает совершать наступательные действия и он очень медленно, но продвигается вглубь. Они вышли уже на окраину Бахмута, они пытаются продвигаться на других направлениях, там продолжаются очень серьезные бои", — сказал он.

По словам эксперта, россияне сменили тактику ударов на Бахмутском направлении.

"Они уже не действуют методами концентрированного удара, в количестве двух или более батальонных тактических групп, они действуют отдельными подразделениями, применяя всю имеющуюся артиллерию, нанося удары именно по этому участку фронта, именно поэтому там бои продолжаются чрезвычайно тяжелые. Противник продолжает активные попытки наступления, не оставляя попыток захватить Бахмут и Марьинку. Даже если они дойдут до Бахмута, то эта маленькая победа просто меркнет на фоне происходящего на Луганском и Херсонском направлениях", — сказал Сергей Грабский.

Ситуация на фронте

В Украине начались 228 сутки героического противостояния российскому широкомасштабному вторжению.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 8 октября украинские Силы обороны продолжили движение на востоке и юге Украины. Он отметил, что ВСУ продолжают держать позиции на Донбассе, в частности на Бахмутском направлении – где ситуация очень сложная и где идут жесткие бои.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 8 октября, на Бахмутском и Авдеевском направлениях украинские защитники отбили более 30 атак противника.

По последним данным, ВСУ удалось освободить от захватчиков более 2 400 квадратных километров территории Украины на юге.

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