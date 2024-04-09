"Там миллионы людей люто нас ненавидят": на росТВ признали, что украинцы не простят РФ захватническую войну

На российском телевидении признали, что украинцы ненавидят Россию после всего, что она сделала. Там понимают, что в Украине россиян никто не ждет с цветами, украинцы считают их оккупантами, а не "освободителями".

Об этом рассказал журналист Денис Казанский.

"Мы даже не осознаем, насколько значительная часть украинского общества яростно нас ненавидит. Там миллионы людей, для которых смысл существования – отомстить нам. Мы к ним спокойно относимся. А они готовы умирать, лишь бы убивать нас", – заявил гость эфира.

Действительно, почему так произошло? Россияне ж просто напали на суверенное государство, захватили часть территорий, разрушили города, убили десятки тысяч человек и ежедневно наносят удары по гражданским людям. Как же так!

Казанский напоминает, к каким высказываниям недавно прибегали российские пропагандисты:

"Украину нужно разобрать на кирпичи!"

"Харьков нужно стереть с лица земли!"

Нет в Украине никакого "братского народа", который хочет в Россию

В России, как обычно, все ставят с ног на голову. Почему там не говорят о том, что у украинцев нет выбора. Это россияне пришли на нашу территорию и убивают нас. Казанский отмечает: украинцам остается только защищать себя, свои дома, свои семьи. Здесь никто, конечно, не хотел бы умирать.

"Украинцам приходится защищать Родину, и это нормально. В России ведь тоже всех учат, что это нормально. При этом они не говорят о том, что россияне едут за тысячи километров в другую страну и готовы умирать, лишь бы убивать украинцев, которые вообще ничего им не сделали, на них не нападали, не претендовали на их дома в Иркутске, Екатеринбурге или Нижнем Тагиле, они не говорят о том, что буряты, татары, тувинцы, дагестанцы едут за тысячи километров в Украину, чтобы убивать украинцев и умирать самим. Это дикость и безумие, которым нет никакого оправдания. Об этом почему-то российские пропагандисты не говорят", – говорит журналист.

Но главное, добавляет он, что россияне уже не спорят с тем, что многомиллионное украинское население ненавидит Россию. Соответственно они признают: украинцы не встречают и не будут встречать с цветами российскую армию, не хотят, чтобы их освобождали или спасали, не хотят в Россию или чтобы Россия приходила. Украинцы хотят жить в своей стране, они ее обороняют.

"Если вы это признаете, остается только одно: оставить украинцам в покое. А как вы собираетесь жить в одной стране с ненавидящими вас людьми? Да, вы можете уничтожить памятники, которые вам не нравятся, сорвать таблички, которые вам не нравятся. Насильно ж мил не будешь. Но ведь в душу вы не залезете, а в душе украинцы вас ненавидят. И будут ненавидеть только больше и больше. А как вы хотели?" – констатировал Казанский.

Все, ничего не вышло. Благодаря этой кровопролитной войне удалось добиться одного: посеять рознь. Теперь между украинцами и россиянами – пропасть. Никогда Украина не простит то, что сделала Россия. Единственное, что остается россиянам, это оставить в покое украинский народ, который никогда их не примет.

Ранее коллаборант из Донецка Александр Семченко на российском телеканале заявил, что "Украину оккупировали евреи и НАТОвцы". Мол, граждан нужно освободить от "еврейской камарильи Зеленского".

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