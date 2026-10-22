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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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"Там миллионы людей": в Раде хотят взяться за тех, кто разыскивается ТЦК и не стоит на учете

В Комитете ВР по вопросам нацбезопасности рекомендуют правительству поставить на «радар» миллионы мужчин, вообще не вставших на военный учет, а также усилить ответственность за самовольное оставление части.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Военный учет, мобилизация

Военный учет, мобилизация / © ТСН.ua

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки предлагает максимально уделить внимание именно вопросу идентификации и разработке законодательства по тем, кто не стал на военный учет.

Об этом заявил член Комитета, нардеп «Слуги народа» Александр Федиенко, говорится в материале Цензор.НЕТ «Кто воюет, а кто гуляет»: почему смена бронирования не решит проблемы мобилизации?

«Там наша рекомендация состоит в том, чтобы они как-то поставили на Радар тех, кто не стал на военный учет, и изменили ответственность для тех, кто ушел в СОЧ. Но это уже больше вопроса Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, которые тоже понимают», — объяснил парламентарий.

По словам Федиенко, военнообязанных, вообще не вставших на военный учет, миллионы.

«Займемся военнослужащими, которые ушли в СОЧ»

«Нужно заняться теми военнослужащими, которые самовольно покинули части, в частности, вопросом усиления ответственности. Там для начала нужно провести аудит, потому что количество открытых уголовных дел больше, чем количество ушедших в СОЧ. Надо как-то упростить эту схему и повысить ответственность», — подчеркнул нардеп.

Также нардеп отметил, что есть военные администрации, которые постоянно кого-то бронируют, но никто не знает, кого и зачем.

«Например, юридически существуют растущие в численности Луганская и Донецкая администрации, а никто не понимает, зачем они бронируют людей?! Так что нужно принять политическое, волевое решение и поработать с этими военными администрациями. Как и с СЗЧ и людьми, не выполнившими требования законодательства по мобилизации. Но это очень непопулярная история. И они это тоже понимают — и премьер, и правительство. Они отдают себе отчет, что на них упадет шквал недовольства», — добавил парламентарий.

Ранее мы писали о том, имеют ли право работники ТЦК заходить в квартиру и вручать повестки ночью. Военный юрист Даниил Гончаренко объяснил, что в Украине вручение повестки о мобилизации на военную службу ночью законно, однако это не предоставляет представителям ТЦК права самовольно переступать порог частного жилья или гостиничного номера.

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