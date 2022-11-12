"Там настоящий ад": Зеленский поблагодарил подразделения ВСУ, которые держат оборону на самых горячих направлениях

Сейчас самые ожесточенные бои против оккупантов продолжаются в Донецкой области. Несмотря на преимущество в численности, украинские защитники крепко держат оборону.

Об этом в своем ежедневном вечернем обращении к украинскому народу сказал президент Украины Владимир Зеленский.

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Он отметил, что успехи Сил обороны стали возможны в том числе и благодаря тому, что украинские защитники сдерживают врага на других направлениях, в частности в Донецкой области.

"Слово благодарности всем вам, кто сейчас воюет и работает на нашу победу и достигает нужных нам результатов. Особенно это слова благодарности тем, кто выдерживает российские атаки на Донбассе. Там настоящий ад, там ежедневно жестокие бои, но наши подразделения выдерживают давление оккупантов и сохраняют наши рубежи. Благодаря крепкой обороне в Донецкой области, мы можем проводить наступательные операции на других направлениях. Я благодарю всех наших воинов, кто защищает Украину в этих жестких боях", — сказал президент.

Он отметил, что самые горячие участки фронта сейчас это Павловка, Марьинка, Первомайское и Авдеевка и поблагодарил подразделения, которые сейчас держат там оборону.

"Батальон 1 и 2 батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты, 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 72-я ОМБр, 68-я отдельная егерская бригада, 110-я ОМБр, 56-я отдельная мото-пехотная бригада, 55 -я отдельная артиллерийская бригада "Запорожская Сечь", которая всех там поддерживает. Благодарю вас воины за вашу храбрость и стойкость", — обратился к бойцам украинский президент.

Владимир Зеленский также поблагодарил бойцов всех подразделений, участвовавших в освобождении Херсона, всех тех, кто сейчас работает на победу, а также людей из разных стран мира, которые помогают Украине.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на вечер 12 ноября Силы обороны установили контроль над более чем 60 населенными пунктами Херсонщины. Там уже работают правоохранители и проводятся стабилизационные мероприятия.

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