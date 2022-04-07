Там не должно было быть людей: Ким раскрыл подробности удара России по Николаевской ОВА

Там не должно было быть людей: Ким раскрыл подробности удара России по Николаевской ОВА

По словам Виталия Кима, в здании в момент удара было много людей, которых не должно было там быть.

Ракетный удар по зданию Николаевской ОВА, нанесенный россиянами, унес жизни 37 человек. Глава областной военной администрации Виталий Ким заявил, что до последнего надеялся, что в здании на тот момент никого из работников не было и никто не погиб в результате обстрела.

Об этом он рассказал на канале Дмитрия Гордона в YouTube.

Но, как выяснилось, жертв избежать не удалось.

"Грустно было за людей. Я до последнего верил, что там нет жертв. Ведь мы там распределили людей, их было немного. И когда я обзвонил, кто там должен быть, то мне сказали, что все люди должны были выйти", — сказал он. .

Но потом выяснилось, что не перевели управление экономики. Его должны были за неделю до удара отселить, но не успели. Также на работу вышли представители суда, чтобы перенести документы в другое помещение.

"Много там было людей, которые не должны были там быть. Совпадение обстоятельств", — сказал Ким.

Напомним, российские военные нанесли ракетный удар по девятиэтажному зданию Николаевской ОВА 29 марта.

Читайте также: