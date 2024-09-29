"Там происходили страшные, дикие вещи": ГУР — об отношении командиров РФ к солдатам на заводе в Волчанске

Подготовка операции по увольнению завода длилась несколько недель.

Российские командиры совершали ужасные вещи по отношению к своим солдатам, которые были заблокированы на агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Чернякй в эфире телемарафона.

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"На самом деле там происходили страшные, дикие, странные вещи со стороны российских командиров к своим подчиненным. Речь идет об умышленных убийствах, речь идет о терроре. Это очередной пример, когда у российского солдата нет никаких прав и его вообще не считают человеком", — сказал он.

Черняк добавил, что подготовка операции по увольнению завода длилась несколько недель.

"Это было нужно для того, чтобы максимально упростить логистику, обеспечение наших сил, которые находятся в этом регионе. В дальнейшем это позволит Силам обороны Украины вести контрнаступательные действия и выгонять врага с украинской земли", — пояснил он.

Черняк добавил, что оккупанты во время боев понесли серьезные потери.

Напомним, в ОТУ "Харьков" объяснили значение увольнения агрегатного завода в Волчанске.

ВСУ показали удар по позициям оккупантов на заводе в Волчанске

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