Там развивается украинский флаг: ВСУ освободили населенный пункт в Донецкой области (видео)

ВСУ на фронте / © Associated Press

Бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты вместе с 214-м отдельным штурмовым батальоном OPFOR остановили продвижение врага и установили контроль над населенным пунктом Зеленый Гай в Донецкой области.

Об этом сообщил ОСУВ «Днепр».

«Бок о бок с другими подразделениями Сил Обороны Украины наши морские пехотинцы крепко стоят на защите украинского народа и продолжают уничтожать противника», — сообщили в ОСУВ.

На сегодня, 23 августа, враг не оставляет попыток вернуть поселок под свой контроль и продолжает атаки.

Дата публикации 22:00, 23.08.25

Однако Зеленый Гай остается под украинским флагом — в День Государственного Флага Украины.

Силы обороны подчеркивают, что оборона продолжается, а украинские бойцы готовы и дальше давать отпор врагу.

Напомним, по словам спикера оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) «Днепр» Виктора Трегубова, интенсивность российского наступления в Донецкой области может длиться еще не менее полутора месяцев.

«Вероятнее всего, где-то до октября. Дальше будут проблемы уже не столько с личным составом, сколько с условиями, при которых им не так удобно будет поддерживать ту интенсивность, которую у них сейчас», — отметил он.

По его словам, с середины июня россияне ведут активные штурмы, несмотря на значительные потери.

«Возможно, это они гнали под какие-то международные договоренности, возможно, что-то генералы пообещали политическому руководству и очень активно пытаются это выполнить», — добавил спикер.