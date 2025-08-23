- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 192
- Время на прочтение
- 1 мин
Там развивается украинский флаг: ВСУ освободили населенный пункт в Донецкой области (видео)
Морская пехота и штурмовые подразделения ВСУ приостановили атаки россиян и удерживают стратегический населенный пункт.
Бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты вместе с 214-м отдельным штурмовым батальоном OPFOR остановили продвижение врага и установили контроль над населенным пунктом Зеленый Гай в Донецкой области.
Об этом сообщил ОСУВ «Днепр».
«Бок о бок с другими подразделениями Сил Обороны Украины наши морские пехотинцы крепко стоят на защите украинского народа и продолжают уничтожать противника», — сообщили в ОСУВ.
На сегодня, 23 августа, враг не оставляет попыток вернуть поселок под свой контроль и продолжает атаки.
Однако Зеленый Гай остается под украинским флагом — в День Государственного Флага Украины.
Силы обороны подчеркивают, что оборона продолжается, а украинские бойцы готовы и дальше давать отпор врагу.
Напомним, по словам спикера оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) «Днепр» Виктора Трегубова, интенсивность российского наступления в Донецкой области может длиться еще не менее полутора месяцев.
«Вероятнее всего, где-то до октября. Дальше будут проблемы уже не столько с личным составом, сколько с условиями, при которых им не так удобно будет поддерживать ту интенсивность, которую у них сейчас», — отметил он.
По его словам, с середины июня россияне ведут активные штурмы, несмотря на значительные потери.
«Возможно, это они гнали под какие-то международные договоренности, возможно, что-то генералы пообещали политическому руководству и очень активно пытаются это выполнить», — добавил спикер.