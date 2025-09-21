"Там самые лучшие, но выше головы не прыгнешь": Осман ответил, сможет ли враг захватить Донбасс

Донбасс защищают лучшие подразделения Сил обороны Украины / © facebook.com/GeneralStaff.ua

На Донбассе 80% потерь Силам обороны Украины наносят вражеские пилоты дронов . Это одна из ключевых проблем на линии фронта.

Об этом рассказал украинский военный батальон «Айдар», сержант и.о. командира взвода Станислав Бунятов с позывным «Османом», автор Telegram-канала «Говорят Снайпер» в интервью ютуб-каналу Informer.

Шансы врага и ключевые факторы

В ответ на вопрос о шансах врага захватить Донбасс в ближайшее время, Осман отметил, что там стоят самые боеспособные украинские подразделения.

«Там реально стоят самые боеспособные наши подразделения и даже если мы не удерживаем, то мы сделали все, что могли. Так скажу», – заявил он.

Осман подчеркнул, что вопрос фортификаций, а также уничтожение вражеских пилотов дронов является приоритетным. По его словам, именно вражеские дроны наносят подавляющее большинство потерь украинских защитников на Донбассе.

Надежда на боеспособные подразделения

Военный выразил надежду, что подразделения Десантно-штурмовых войск (ДШУ) и корпус «Азов», которые, по его словам, являются «реально толковыми ребятами», способны удержать оборону Донбасса.

«Радит, что там реально толковые ребята стоят: ДШУ и корпус „Азов“. Поэтому будем надеяться на лучшее. И не думаю, что кто-то лучше вывез эту ситуацию, чем они. И если даже их продавят, то выше головы не прыгнешь», — подытожил Осман.

Напомним, командир управления штурмовых войск ВСУ Валентин Манько сообщил, что близится решающая битва за Донбасс . На Добропольском направлении украинские подразделения сфорсировали три «котла», взяв врага в окружение.