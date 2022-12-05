"Там сборная солянка": Гайдай рассказал, кто воюет на стороне россиян в Луганской области

В Луганской области против ВСУ воюют, в частности, свежемобилизованные, боевики "Л/ДНР", зеки, вагнеровцы, кадыровцы, а также подразделение "Барс". Кроме этого, российское командование перебросило туда из Херсонщины еще и десантников.

Оккупанты подтянули очень большое количество личного состава и техники на Луганщину.

Об этом в интервью Радио НВ рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он также рассказал, какая сейчас ситуация в Сватове и Кременной.

"Достаточно тяжелая, но все равно с отметкой плюс, потому что ВСУ, всем нашим находящимся там защитникам удается понемногу отвоевывать Луганщину, деоккупировать наши населенные пункты. Удается очень тяжело, потому что враг успел подтянуть очень большое количество резервов — как личного состава, да и техники", — рассказывает Гайдай.

По его словам, оккупанты успели заменировать огромную территорию, некоторые мосты, инфраструктурные объекты взорвать, построить защитные сооружения в виде бетонных треугольников и вырытых противотанковых окоптов.

"Поэтому каждый метр Луганской земли дается очень тяжело. Но, наконец, идет деоккупация Луганщины именно на том направлении", — отметил Гайдай.

Также глава Луганской области рассказал, какие резервы перебросили оккупанты на Луганскую область.

"Там сборная солянка. Первая волна — это свежемобилизованные по той так называемой частичной мобилизации. Это гражданские люди, которые просто переодеты в военную форму, с оружием в руках. Затем там есть остатки воюющих с 2014 года войск "ДНР", "ЛНР". Есть кадыровцы, которые работают как заградительные отряды. Они не воюют на передовой. Есть зеки, те "вагнеровцы". Есть подразделение "Барс" — это уже более или менее подготовленные воины, но они тоже больше используются как заградотряды, или их смешивают со свежемобилизованными для того, чтобы они где-то там управляли процессами", — говорит Гайдай.



Также по его словам, в Луганской области есть десантники, которых перебросили из Херсонской области.

"Но их сейчас используют в районе Старобельска, они там занимаются укреплением второй волны обороны. Они окапываются, строят себе все, что нужно для того, чтобы держать (оборону – Ред.). Это реально вторая волна обороны. Потому что после того как Сватовое и Кременная будут деоккупированы, конечно, что будет освобожден Старобельск", — подытожил глава Луганской области.

Ситуация на Донбассе

По словам военного эксперта Юрия Федорова, российские войска будут наступать на Донбассе, чтобы выполнить приказ Путина о захвате всей территории Донецкой и Луганской областей. Враг посылает вперед мобилизованных, за которыми следуют выведенные из-под Херсона боеспособные части, кадыровцы и вагнеровцы.

По словам спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, активизация боев на Донбассе зависит и от погоды, и от подготовленности Сил обороны.

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