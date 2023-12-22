"Там спали мои дети": Шабунин показал момент взрыва дрона во время ночной атаки РФ (видео)

Руководитель ЦПК Виталий Шабунин показал, как российский "Шахед" взорвался в нескольких домах от дома, где спали его дети.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин показал, как один из запущенных Россией "Шахедов" в ночь на пятницу, 22 декабря, взорвался недалеко от его дома.

Соответствующее видео Шабунин показал на своем Facebook.

"Один из ночных шахедов взорвался в нескольких домах от того, в котором спали мои дети (на видео вход в дом). До победы ни одна украинская семья не будет в безопасности", — написал Шабунин.

Один из российских "Шахедов" взорвался недалеко от дома Виталия Шабунина

Напомним, известный телеведущий телеканала ICTV Андрей Ковальский из-за вражеской атаки БпЛА на Киев 22 декабря остался без квартиры.

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