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- Украина
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"Там все 200-е": полиция показала видео первых минут после удара по Кривому Рогу
Первые кадры с бодикамер полиции, снятые сразу по прилету, появились в Сети (видео 18+).
Патрульная полиция опубликовала жуткие кадры первых минут после ракетного удара по Кривому Рогу, которые записали боди камеры прибывших на место трагедии правоохранителей.
«Мы немедленно прибыли на место и увидели настоящий ад: погибшие горожане, дети… Оказали первую помощь тем, кому еще можно было помочь. Обеспечили беспрепятственный проезд для оперативных служб», — рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.
На кадрах видны тела погибших детей и плачущих родителей над ними.
«Да она головой двигала», — говорит гражданский о маленькой девочке. «Ей — все», — отвечает полицейский, проверив отсутствие пульса и дыхания.
«Там еще ребенок. Мальчик маленький, только что дышал», — говорит другая женщина. Судя по кадрам, скорее всего, речь идет о трехлетнем Тимофейке, который погиб уже в больнице.
Внимание: на видео присутствуют чувствительные кадры 18+
Напомним, что, по последним данным, в результате ракетного удара по Кривому Рогу погибли 19 человек, из них — 9 детей.
Президент Владимир Зеленский назвал имена всех девяти детей, погибших в результате циничного удара РФ по Кривому Рогу.
ТСН.ua собрал все, что известно о военном преступлении россиян в Кривом Роге.