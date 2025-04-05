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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
761
Время на прочтение
1 мин

"Там все 200-е": полиция показала видео первых минут после удара по Кривому Рогу

Первые кадры с бодикамер полиции, снятые сразу по прилету, появились в Сети (видео 18+).

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Удар по Кривому Рогу

Удар по Кривому Рогу / © Владимир Зеленский

Патрульная полиция опубликовала жуткие кадры первых минут после ракетного удара по Кривому Рогу, которые записали боди камеры прибывших на место трагедии правоохранителей.

«Мы немедленно прибыли на место и увидели настоящий ад: погибшие горожане, дети… Оказали первую помощь тем, кому еще можно было помочь. Обеспечили беспрепятственный проезд для оперативных служб», — рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

На кадрах видны тела погибших детей и плачущих родителей над ними.

«Да она головой двигала», — говорит гражданский о маленькой девочке. «Ей — все», — отвечает полицейский, проверив отсутствие пульса и дыхания.

«Там еще ребенок. Мальчик маленький, только что дышал», — говорит другая женщина. Судя по кадрам, скорее всего, речь идет о трехлетнем Тимофейке, который погиб уже в больнице.

Внимание: на видео присутствуют чувствительные кадры 18+

Напомним, что, по последним данным, в результате ракетного удара по Кривому Рогу погибли 19 человек, из них — 9 детей.

Президент Владимир Зеленский назвал имена всех девяти детей, погибших в результате циничного удара РФ по Кривому Рогу.

ТСН.ua собрал все, что известно о военном преступлении россиян в Кривом Роге.

Дата публикации
Количество просмотров
761
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