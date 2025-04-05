"Там все 200-е": полиция показала видео первых минут после удара по Кривому Рогу

Удар по Кривому Рогу / © Владимир Зеленский

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Патрульная полиция опубликовала жуткие кадры первых минут после ракетного удара по Кривому Рогу, которые записали боди камеры прибывших на место трагедии правоохранителей.

«Мы немедленно прибыли на место и увидели настоящий ад: погибшие горожане, дети… Оказали первую помощь тем, кому еще можно было помочь. Обеспечили беспрепятственный проезд для оперативных служб», — рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

На кадрах видны тела погибших детей и плачущих родителей над ними.

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«Да она головой двигала», — говорит гражданский о маленькой девочке. «Ей — все», — отвечает полицейский, проверив отсутствие пульса и дыхания.

«Там еще ребенок. Мальчик маленький, только что дышал», — говорит другая женщина. Судя по кадрам, скорее всего, речь идет о трехлетнем Тимофейке, который погиб уже в больнице.

Внимание: на видео присутствуют чувствительные кадры 18+

Дата публикации 15:50, 05.04.25 Количество просмотров 52 Удар по Кривому Рогу: первые кадры с бодикамер полиции (видео 18+)

Напомним, что, по последним данным, в результате ракетного удара по Кривому Рогу погибли 19 человек, из них — 9 детей.

Президент Владимир Зеленский назвал имена всех девяти детей, погибших в результате циничного удара РФ по Кривому Рогу.

ТСН.ua собрал все, что известно о военном преступлении россиян в Кривом Роге.