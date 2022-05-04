Тамерлан со слезами на глазах рассказал, как эвакуировал бабушку из Бородянки: "Она до сих пор не понимает, где находится"

Тамерлан со слезами на глазах рассказал, как эвакуировал бабушку из Бородянки: "Она до сих пор не понимает, где находится"

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины участник дуэта Tamerlan Alena Тамерлан отправился защищать родину в терроборону.

В интервью программе ЖВЛ рэпер рассказал, как оказался в Бородянке, когда оттуда ушли российские оккупанты.

"Бородянка для меня не просто поселок. В нем проходило мое детство. Я увидел бабушку, которую мы эвакуировали и она до сих пор находится в шоковом состоянии, она до сих пор не понимает, где она находится. Для нее это такой глубокий стресс. Я даже не знаю, что можно сделать для того, чтобы вернуться в прежнее состояние. Представь, с 6 марта они находились без связи… Что там происходило… Мы проходили по центральным улицам. А на центральной улице не осталось ни одного жилого дома", — рассказал Тамерлан.

Бабушка Тамерлана

По словам артиста, сейчас бабушка находится в безопасном месте в Киеве. Впрочем, у женщины до сих пор шоковое состояние.

"Она когда меня увидела, подумала, что это какой-то миф. Я один из немногих людей, которых она увидела за месяц", — сказал исполнитель.

Тамерлан не сдержал слезы: "После Бородянки моя бабушка до сих пор не понимает, где она находится"

Тамерлан признался, что за все время войны не менее четырех раз находился на грани жизни и смерти:

"Были опасные моменты, в первые дни по нам даже стреляли на Житомирской трассе. Как раз когда прорывалась колонна эта, мы попали под обстрел снайпера с товарищем. Слава богу, что все это в прошлом и отвело. Были моменты, когда попадали под жесткие обстрелы каких-то ракет. Под авиаудары, когда мы попадали, когда ты прямо в погреб ныряешь рыбкой", — рассказал Тамерлан.

Говоря о том, что изменилось лично в нем за время войны, исполнитель не сдержал слез.

"Когда у тебя жизнь пробегает перед глазами неоднократно, ты много думаешь о своей жизни и о том, что ты хотел бы сделать, что банально успеть", — сказал Тамерлан.

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