Таможенная служба возобновляет проверки непродовольственной продукции

Ранее они были приостановлены из-за военного положения.

С 1 января 2025 года в Украине возобновляется государственный контроль за непродовольственной продукцией.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1511 от 27 декабря 2024 года, сообщают в Государственной службе Украины.

Кабмин признал недействительным постановление №550 от 3 мая 2022 года, которое приостанавливало этот контроль во время военного положения.

"Следовательно, начиная с января следующего года, таможенные органы будут осуществлять контроль всех без исключения видов продукции, включенных в Планы государственного контроля продукции, которые утверждены Секторальными планами государственного рыночного надзора соответствующих органов на 2025 год", — отметили в Таможенной службе.

Напомним, Смелянский возглавил реформирование украинской таможни.

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