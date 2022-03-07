Таможенники изъяли 30 ящиков брендированной одежды, которую везли под видом гумпомощи: товар передадут ВСУ

Все они прибыли из Польши.

Таможенники изъяли 30 ящиков брендовой одежды, которую везли в Украину под видом гуманитарной помощи – весь товар передадут Вооруженным силам Украины .

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы в Telegram.

"Вечером 6 марта работники таможенного поста "Мостиская", совместно с мобильной группой в составе работников отдела внутренней безопасности Львовской таможни и сотрудников ТУ ГБР в г. Львове не допустили перемещение брендовой одежды без прохождения таможенного контроля в автомобиле, перевозившем гуманитарную помощь.

Во время осмотра прибывшего из Польши микроавтобуса было обнаружено 30 ящиков новых футболок известных мировых производителей", — говорится в сообщении.

Материалы по этому делу переданы в ГБР, товар будет изъят и передан для нужд Вооруженных Сил Украины.

Добавим, что согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 01.03.2022 № 174, на период действия военного положения пропуск через таможенную границу Украины гумпомощи осуществляется по максимально упрощенной процедуре, без применения мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности.

"При этом должностные лица таможни имеют право при необходимости осуществить полный осмотр перемещаемых товаров", — добавили в ведомстве.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:

личного состава – более 11 тыс. человек,

танков ‒ 290 ед.

Боевых бронированных машин – 999 ед.,

артиллерийских систем –117 ед.,

РСЗО — 50 ед.,

средства ПВО – 23 ед.,

самолетов – 46 ед.,

вертолетов – 68 ед.,

автомобильной техники – 454 ед.,

корабли/катера — 3 ед.,

цистерн с ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.