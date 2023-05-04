Таможенники изъяли самолет, который пытались ввезти в Украину: как это произошло (фото)

Киевские таможенники изъяли самолет Cessna, пытавшийся ввезти из Румынии в Украину по запчастям. В декларации было указано, что это лишь составляющие воздушного судна, однако таможенники установили, что это полноценный самолет.

Об этом сообщает Киевская таможня.

Из Румынии в Украину разобранный самолет Cessna ввезли на грузовом транспорте. В документах было указано, что на территорию Украины завозят именно фюзеляж и крылья стоимостью 9 тысяч евро. Однако, как оказалось, это был полноценный самолет, но в разобранном виде.

Киевские таможенники изъяли самолет. / Фото: Facebook/Киевская таможня Гостаможслужбы

"Оказалось, что кроме заявленных фюзеляжа и крыльев в грузовом отделе грузовика, который перемещал товар, находились другие части самолета, а именно: вертикальный и горизонтальный стабилизаторы с рулем направления и высоты, кресла, обшивка, двери, шасси, бортовое оборудование (приборы), обтекатели, части выхлопные системы двигателя, и т.д.. То есть по существу груз представляет собой самолет Cessna модель 182M, без двигателя и отдельного бортового оборудования", — сообщили таможенники.

В Украину из Румынии завезли самолет. / Фото: Facebook/Киевская таможня Гостаможслужбы

Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины. Самолет изъят до вынесения судом решения по делу.

Напомним, одесские таможенники изъяли у украинца американский самолет, который тот вез в Молдову на прицепе.

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