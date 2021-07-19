Танцевала на могилах с пивом в руке: 15-летняя тиктокер из Харькова отплясывала на кладбище для видео (видео)

Танцевала на могилах с пивом в руке: 15-летняя тиктокер из Харькова отплясывала на кладбище для видео (видео)

Девушка не придумала ничего нового и оригинального для просмотров, как пойти на кладбище и там попрыгать на чужих могилах.

15-летняя девушка из Харькова "проснулась известной" после того, как пошла на кладбище и с бутылкой пива в руке попрыгала на чужих могилах. Свои танцы она сняла на видео и выложила на своих страницах в соцсети.

Ролик юной тиктокерши пошел дальше и его выложили в нескольких телеграмм-каналах. Увиденное вызвало бурю возмущения среди пользователей.

"15-летняя девушка из Харькова решила податься в блогеры, ничего лучше придумать, чем снять видео на кладбище девушка не смогла. Снятого видео в тиктоке оказалось мало и девочка решила выставить свой перфоманс в инстаграм. Но родители вовремя спохватились, девочка закрыла аккаунт в инстаграм и удалила видео ", — сообщили в телеграмм-канале "Вартові Еспресо" .

В Харькове 15-летняя тиктокерша для видео танцевала на могилах

Напомним, что в Купянске Харьковской области дети совершили акт вандализма на местном кладбище.

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