Танцевали на столах: руководители онкоцентра в Ровно уволились после скандальной конференции

Медики танцевали в ресторане на столах во время научно-практической конференции на тему "Актуальные вопросы радиационной онкологии в Украине".

Медики Ровенского областного противоопухолевого центра танцевали на столах во время научно-практической конференции – соответствующее видео появилось в Сети. После скандала директор учреждения и трое его заместителей написали заявления об увольнении.

Об этом сообщил глава Ровенского облсовета Андрей Карауш.

Накануне местная журналистка Ольга Пидгородецкая опубликовала видео из гостинично-ресторанного комплекса "София". На ролике видно, как медики противоопухолевого центра водят хороводы и танцуют на столах под песню, похожую на коломыйку. Все это происходило во время научно-практической конференции на тему "Актуальные вопросы радиационной онкологии в Украине".

"Неужели осознание настоящих реалий не имеет значения и не может быть тем корректирующим фактором вашего поведения? Для меня вопрос не в праздновании, а в форме этого действа", — отметила Пидгородецкая.

Танцевали на столах: медики онкоцентра в Ровно загремели в скандал

На скандальный ролик на следующий день отреагировал глава Ровенского облсовета. Он пообещал кадровые перемены в центре.

"Был неприятно удивлен видео с работниками областного противоопухолевого центра на публичном мероприятии. Под песню об Украине... Конечно, у каждого свой нравственный порог, но откуда это, когда каждый день мы оплакиваем наших Героев?" – заявил Карауш.

Уже 2 сентября он сообщил, что руководитель Ровенского областного противоопухолевого центра Григорий Максимяк и три его заместителя написали заявления на увольнение.

И. о. руководителя медучреждения назначили заведующего абдоминальным отделением Сергея Михайловского. Глава облсовета пообещал сформировать в противоопухолевом центре новую команду, которая будет работать по-другому и в соответствии с "требованиями времени, адекватности, культуры"

"Это история, которая должна предостеречь других, что во время войны такое поведение – позорное и просто недопустимое", – подчеркнул Карауш.

К слову, ранее разгорелся скандал из-за видео, на котором работница Львовской ОВА во время публичного исполнения гимна демонстрирует пошлый жест в адрес снимающего ее человека.

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