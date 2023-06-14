"Танк без пушки": Кулеба высказался по поводу Совета Украина — НАТО без вступления в Альянс

Украина должна быть полноправным членом Североатлантического альянса, а не просто привилегированным партнером, поэтому учреждение Совета Украина- НАТО должно быть связано с четким шагом, который приблизит вступление в блок.

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Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба ведомства.

По итогам переговоров со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок Кулеба заявил, что без решительного шага к членству учреждения Совета Украина-НАТО будет похож на танк без пушки.

"Учредить в Вильнюсе Совет Украины — НАТО без решительного шага к членству — все равно что предоставить танк без пушки. НАТО нужна Украина как государство-член Альянса, а не просто привилегированный партнер", — подчеркнул министр.

Кроме того, украинский министр выразил благодарность немецкой стороне за поддержку Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что вместо вступления в НАТО президент США Джо Байден хочет предложить Украине 10-летнюю стабильную военную помощь, которую называют "израильской моделью безопасности".

Кроме того, мы ранее информировали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может рассчитывать на новые гарантии безопасности от стран НАТО на июльском саммите Альянса, но не стоит рассчитывать на получение официального приглашения на членство во время встречи в Литве.

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