"Танк-буханка" и спад интенсивности: оккупанты сменили тактику на одном из самых горячих направлений

Число вражеских штурмов в зоне ответственности 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады существенно снизилось. За последние три недели интенсивность атак упала на треть.

Об этом в эфире телеканала «КИЕВ24» сообщил и.о. начальник отделения коммуникаций бригады Сергей Кондратюк.

По официальным данным и сведениям Генштаба ВСУ, 46-я отдельная аэромобильная бригада (46 ОАэМБр) в течение длительного времени выполняет задачи на одном из самых горячих направлений — Кураховском.

Почему это важно?

Снижение количества штурмов на треть именно на этом участке весомый показатель. Кураховское направление стабильно входит в топ-3 по количеству боевых столкновений в сутки. Если интенсивность там падает, то это может свидетельствовать либо об истощении конкретных подразделений РФ, либо о перегруппировке сил для нового удара.

Техника «на паузе»

По словам военного, после массированного январского наступления враг почти не привлекает тяжелую бронетехнику для штурмов. Вместо этого оккупанты пытаются креативить, создавая довольно специфические суррогаты вооружения.

«На прошлой неделе мы уничтожили такое новое „чудо техники“ с их стороны. Они увеличили использование микроавтобусов УАЗ („буханок“) для передвижения штурмовых подразделений. На несколько таких автомобилей установили пушку, облепили ее броней, чтобы издали это должно было напоминать танк», — рассказал Кондратюк.

Основные тезисы с фронта

Динамика атак: количество штурмов сократилось на 30% .

Дефицит или изменение плана: тяжелая техника фактически не появляется на поле боя уже третью неделю (за исключением большого наступления в январе).

«Эрзац-танки»: использование гражданских фургонов, замаскированных под бронетехнику, свидетельствует о попытках ввести ВСУ в заблуждение или компенсировать недостаток стандартных БМП.

Пока украинские десантники продолжают держать оборону, эффективно «демилитаризуя» как кадровый состав врага, так и его импровизированные броневики.

Напомним, подразделения Сил обороны Украины с начала суток отразили 28 российских штурмов в зоне ответственности группировки войск «Схід», активные боевые действия продолжаются в районе Покровско-Мирноградской агломерации.