Танк оккупантов переехал автомобиль с водителем в Киеве: мужчина выжил (видео)

Киевляне спасли водителя, которого переехал российский танк.

В Киеве танк оккупантов переехал легковой автомобиль, который шел по встречной полосе. Сделано это было намеренно, а после содеянного оккупанты просто помчались дальше.

Водитель машины, на которую умышленно наехал российский танк на Оболони, выжил, сообщает "Последний блокпост".

Мужчину спасли прохожие. Его достали из изуродованного авто и вызвали на место скорую.

"Русские оккупационные войска – хуже нацистов. Вооружайтесь, друзья! Если мы не остановим эту орду, они просто нас истребят. К оружию!", — обратились к украинцам админы телеграммканала.

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