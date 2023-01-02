Танк на огороде станет арт-объектом: история о семье, обсадившей разбитый российский панцирник овощами

ТСН дает продолжение истории о семье, которая обсадила разбитый российский танк капустой и свеклой. Панцерник среди овощей и цветов поразил всех, кроме самой семьи. По их убеждению, ни одна вражеская техника весенне-полевых работ не остановит.

О том, как все в этой семье трудятся и пытаются восстановить жилье, посмотрели в Национальном художественном музее. Его руководительница лично приехала в танк на огороде. Зачем рассказала корреспондентка ТСН Инна Боднарь.

Танк, на котором российские захватчики ехали братья Киев за три дня, уже десятый месяц лежит на человеческом огороде. Весной после деоккупации Киевщины его долго не забирали. Семья засадила огород. А кто же по покопанному пойдет? Сейчас урожай собрали, а танк и дальше не забирают. Потому что зима теплая, земля не промерзает и вытащить технику из огорода никак.

"Приходили разменовщики и открутили такие. Там они не взрываются. И так и ушли", — рассказывает местный житель Артем.

Он с сестрой понемногу разбирают танк на детали и их разрисовывают. Именно сюжет ТСН о юных художниках и поразил работников художественного музея.

"Одна из функций музея — это поддержка юных художников. Музей сейчас не работает. Стены голые, потому что коллекцию в условиях военного времени эвакуировали. Однако работа кипит", — рассказывает корреспондентка.

Работники упаковывают музейные книги, которые на благотворительность отдали издатели. Вырученные средства мы должны решить, кому именно будут предоставлены благотворительная помощь.

И вот теперь в художественном музее решили, что помогут художникам из Большой Дымерки. Детей в семье Семиногов трое. Сейчас они снимают в селе дом, потому что их разбомбили. На огороде остался танк, а у фундамента кусок уцелевшей газовой трубы.

Ежемесячно приходит за транспортировку газа 600 грн. Помочь построить дом семье обещал благотворительный фонд. В сельсовете торжественно подписывали меморандум.

Но средств в фонде так и не собрали, и строительство так и не начали. У музейщиков, желающих помочь семье восстановить жилье, есть художественный план. Итак, деталь из танка госпожа директор просит разрисовать.

"Это наш первый музейный экспонат. И мы не просто попросим его сделать. Мы его выкупим для нашей коллекции", — отметила Юлия Литвинец директор Национального художественного музея Украины.

Разрисованные танковые жести они выставят на благотворительный аукцион.

Для аукциона детское военное творчество снимает профессиональный фотограф. А директор тем временем обзванивает художников и приглашает принять участие в аукционе.

Текстильная скульптор на аукцион отдает свое произведение из новой коллекции "Цветы войны".

"К разболенному дому спешат Артем и Иванка. Они уже разрисовали ту танковую деталь, которую по просьбе музейницы открутил папа", — передает журналистка ТСН.

Через ТСН арт-объект передают в музей.

Подготовить благотворительный аукцион – дело кропотливое. В музее говорят, что проведут его с нового года, и верят, что удастся накопить достаточно средств, чтобы построить семье жилье. ТСН будет следить за развитием событий вокруг семьи Семиног.

Они продолжают трудиться, верить в Вооруженные силы Украины и в то, что скоро из огорода заберут разбитый российский танк. Желательно до весны. А то снова засадят пашню и по покопанному не пустят.

Напомним, в Пентангоне рассказали, что США не планируют передавать Украине M1 Abrams. Он отметил, что ВСУ могут иметь больше танков из-за "русских пожертвований".

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