Танки Leopard 1 против Т-72 и Т-64: Жданов ответил, могут ли они конкурировать

Правительство Германии одобрило поставки в Украину более 100 танков боевых современных танков Leopard 1. Все танки, которые планируют передать Украине, будут лучшей версии А5, это последняя версия этого танка и она лучшая среди всех видов Leopard 1.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем канале в YouTube.

"Из Leopard 1 версии А5 уже выходила начинка танка Leopard 2. Ходовая база была обновлена. В принципе А5 – неплохая версия. Хороший конкурент Т-72 и Т-64, если сравнивать", — сказал он.

Жданов отметил, что танки, которые планируют передать Украине, сейчас есть на хранении. Часть хранится на заводе, а часть в Бундесвере.

"Танков будет 187. Они нуждаются в ремонте и завод-производитель готов отремонтировать, даже что-то улучшить и усилить. Поэтому сроки (поставки – ред.) они сказать не могут. Но уже Дания и Нидерланды присоединились к этой программе и отдают свои танки Leopard 1. Итак, танков будет более 200... Министр обороны Германии сказал, что ближе к лету мы получим 20-25 машин, к концу года — около 80 машин, а в течение 2024 года — более 100 танков. Это минимум 3 батальона", — сказал эксперт.

Он добавил, что украинские танкисты уже приступили к обучению в Германии на танках Leopard 2 и вероятно, сейчас они начнут обучение и на танках Leopard 1.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус пообещал украинской армии более 100 основных боевых танков типа "Леопард-1" от группы нескольких европейских стран.

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