Танки оккупантов зафиксировали в окрестностях Славутича, местные жители вышли с флагами Украины

Жители города с украинской символикой вышли в здание горсовета.

Вчера оккупанты пытались прорваться в город Славутич. Из-за неравенства сил им удалось прорвать оборону Теробороны, и сегодня танки РФ вошли в город.

Об этом сообщается на сайте Славуцкого горсовета.

Жители города с украинской симоликой вышли в здание горсовета, чтобы показать оккупантам, что им здесь не рады.

Вчера местные власти сообщали о боях за Савутич.

"В Славутиче было тяжело! Наши защитники держали оборону, мужественно и самоотверженно! Но у нас точно не равны силы! Наше ТрО, противостоит армии захватчика! И наши ребята настоящие герои! Спасибо ВСУ за артиллерийскую поддержку! К сожалению, мы имеем наших погибших…Количество и кто это – уточняется!", — сообщил городской голова Славутича Юрий Фомичев.

Напомним, что тероборона отразила первую попытку российского наступления и героически держала оборону в Славутиче.