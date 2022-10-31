Танкисты ВСУ послали "пламенный привет" российским оккупантам на БМП: видео

Украинские защитники ударили по захватчикам на бронемашине.
Украинские военные в одном из направлений ведения боевых действий уничтожили бронемашину вместе с оккупантами в ней.
Соответствующее видео было обнародовали в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.
"Сечеславские танкисты посылают "пламенный привет" российским оккупантам! Точными выстрелами уничтожена вражеская боевая машина пехоты БМП и пехота! Каждая пораженная цель — еще один шаг к победе", — говорится в описании к видео.
Ролик не рекомендован для просмотра несовершеннолетним и уязвимым лицам!
Потери РФ
По состоянию на 31 октября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 71 820 человек.
Наибольшие потери оккупанты за минувшие сутки понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.
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