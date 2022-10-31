Танкисты ВСУ послали "пламенный привет" российским оккупантам на БМП: видео

Украинские защитники ударили по захватчикам на бронемашине.

Украинские военные в одном из направлений ведения боевых действий уничтожили бронемашину вместе с оккупантами в ней.

Соответствующее видео было обнародовали в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

"Сечеславские танкисты посылают "пламенный привет" российским оккупантам! Точными выстрелами уничтожена вражеская боевая машина пехоты БМП и пехота! Каждая пораженная цель — еще один шаг к победе", — говорится в описании к видео.

Ролик не рекомендован для просмотра несовершеннолетним и уязвимым лицам!

Потери РФ

По состоянию на 31 октября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 71 820 человек.

Наибольшие потери оккупанты за минувшие сутки понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.

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