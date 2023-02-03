"Танковая коалиция" необходима Украине для весеннего контрнаступления — Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что "танковая коалиция" необходима Украине для эффективного контрнаступления.
Украина будет использовать основные боевые танки, предоставленные странами НАТО для контрнаступления.
Об этом заявил Министр обороны Украины Алексей Резников на совместной пресс-конференции с вице-премьер министром — министром национальной обороны Республики Польша Мариушем Блащаком.
"Танковая коалиция" с основными танками стран НАТО нам нужна для контрнаступления. То есть мы будем использовать их в качестве "стального кулака" для того, чтобы пробивать их (оккупантов — ред.) линию обороны тогда, когда эти корпуса будут готовы. Наш Генеральный штаб примет решение в каком именно месте это делать", — сказал Резников.
Министр обороны добавил, что для сдерживания возможного нового российского наступления на юге и востоке ВСУ задействуют все имеющиеся ресурсы, в том числе 155-мм артиллерию и другие средства поражения.
"Поэтому мы сегодня говорим, что приоритетом на поле боя остается 155-мм артиллерия и снаряды к ней", — подчеркнул Резников.
Напомним, россияне все активнее готовятся к новому масштабному наступлению на Украину к годовщине полномасштабной войны. Где и когда оккупанты могут атаковать — читайте в материале ТСН.ua.
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