"Танковая коалиция" необходима Украине для весеннего контрнаступления — Резников

Украина будет использовать основные боевые танки, предоставленные странами НАТО для контрнаступления.

Об этом заявил Министр обороны Украины Алексей Резников на совместной пресс-конференции с вице-премьер министром — министром национальной обороны Республики Польша Мариушем Блащаком.

"Танковая коалиция" с основными танками стран НАТО нам нужна для контрнаступления. То есть мы будем использовать их в качестве "стального кулака" для того, чтобы пробивать их (оккупантов — ред.) линию обороны тогда, когда эти корпуса будут готовы. Наш Генеральный штаб примет решение в каком именно месте это делать", — сказал Резников.

Министр обороны добавил, что для сдерживания возможного нового российского наступления на юге и востоке ВСУ задействуют все имеющиеся ресурсы, в том числе 155-мм артиллерию и другие средства поражения.

"Поэтому мы сегодня говорим, что приоритетом на поле боя остается 155-мм артиллерия и снаряды к ней", — подчеркнул Резников.

Напомним, россияне все активнее готовятся к новому масштабному наступлению на Украину к годовщине полномасштабной войны. Где и когда оккупанты могут атаковать — читайте в материале ТСН.ua.

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