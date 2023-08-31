Танковые двигатели для ВСУ втридорога: СБУ разоблачила сделку украинских бизнесменов

Изъятые силовые агрегаты и другие комплектующие для танков переданы на нужды украинской армии.

СБУ вместе с полицией разоблачила украинских бизнесменов, пытавшихся продать Министерству обороны партию танковых двигателей по искусственно завышенной стоимости.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Согласно информации спецслужбы, представители одного из украинских предприятий пытались продать Минобороны 80 танковых двигателей по цене более 77 млн. грн. Реальная рыночная стоимость этих агрегатов составляет около 24 млн грн.

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Правоохранители своевременно заблокировали сделку, поэтому предотвратили растрату бюджетных денег в особо крупных размерах.

На складах фигурантов дела были проведены обыски. Правоохранители изъяли там упомянутые танковые двигатели, нашли приборы ночного видения и другие комплектующие к бронетехнике.

СБУ разоблачила дельцов, которые хотели втридорога продать Минобороны 80 танковых двигателей / Фото: Служба безопасности Украины

"По инициативе Службы безопасности и Национальной полиции изъятые силовые агрегаты и другие комплектующие для танков, в том числе Т-72, переданы на нужды ВСУ", — отмечается в сообщении.

В рамках уголовного производства по статье о "присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением" продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

СБУ разоблачила дельцов, которые хотели втридорога продать Минобороны 80 танковых двигателей / Фото: Служба безопасности Украины

К слову, СБУ собрала доказательства относительно владельца одного из крупнейших агрохолдингов Запорожской области, организовавшего поставки украинской сельхозпродукции в Россию. Злоумышленника нашли в Киеве, куда он переехал из оккупированного Бердянска.

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