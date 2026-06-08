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Тапочки в зубах и «эффект бумеранга»: в Одесском СИЗО издевались над работником ТЦК, которого самого подозревают в пытках
ГБР расследует издевательство над работником ТЦК, подозреваемым в пытках людей.
Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное производство по факту возможного нарушения прав человека в Одесском СИЗО. Поводом для расследования стало скандальное видео из камеры изолятора, массово распространившееся в социальных сетях.
Об этом передает пресс-служба ГБР.
Что запечатлено на видео?
На обнародованных кадрах видно, как один из удерживаемых в камере мужчин подвергает унижениям другого: заставляет его ползать по полу и приносить тапочки зубами.
По предварительным данным стражей порядка, пострадавшим может быть бывший работник одного из ТЦК и СП.
Следователи ГБР проверяют достоверность видео, устанавливают всех участников происшествия, свидетелей и обстоятельства инцидента.
«Эффект бумеранга»: в чем подозревают самого потерпевшего
По словам правоохранителей, лицо, подвергшееся унижениям на камеру, находится в следственном изоляторе по подозрению в совершении аналогичных преступлений в отношении мобилизованных граждан.
ГБР уже ведет в отношении этого эксработника ТЦК расследование по двум статьям:
ч. 3 ст. 127 УК Украины — пытки;
ч. 2 ст. 146 УК Украины — незаконное лишение свободы и похищение человека.
«Вместе с тем никакие обстоятельства, обвинения или личное отношение к подозреваемому не могут быть оправданием для унижения человеческого достоинства, насилия или самосуда. Ответственность за любые правонарушения должна наступать исключительно в рамках закона и по решению суда», — отметили в ГБР.
Раньше мы писали, что в киевском СИЗО скончался бывший сотрудник, обвиняемый в избиении до смерти заключенного.