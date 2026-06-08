ГБР: мужчину, которого заставили ползать по полу в Одесском СИЗО, сам пытал мобилизованных

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Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное производство по факту возможного нарушения прав человека в Одесском СИЗО. Поводом для расследования стало скандальное видео из камеры изолятора, массово распространившееся в социальных сетях.

Об этом передает пресс-служба ГБР.

Что запечатлено на видео?

На обнародованных кадрах видно, как один из удерживаемых в камере мужчин подвергает унижениям другого: заставляет его ползать по полу и приносить тапочки зубами.

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По предварительным данным стражей порядка, пострадавшим может быть бывший работник одного из ТЦК и СП.

Следователи ГБР проверяют достоверность видео, устанавливают всех участников происшествия, свидетелей и обстоятельства инцидента.

Дата публикации 19:46, 07.06.26 Количество просмотров 120 Скандал в Одесском СИЗО: руководство отстранили из-за видео со издевательствами

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По словам правоохранителей, лицо, подвергшееся унижениям на камеру, находится в следственном изоляторе по подозрению в совершении аналогичных преступлений в отношении мобилизованных граждан.

ГБР уже ведет в отношении этого эксработника ТЦК расследование по двум статьям:

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ч. 3 ст. 127 УК Украины — пытки;

ч. 2 ст. 146 УК Украины — незаконное лишение свободы и похищение человека.

«Вместе с тем никакие обстоятельства, обвинения или личное отношение к подозреваемому не могут быть оправданием для унижения человеческого достоинства, насилия или самосуда. Ответственность за любые правонарушения должна наступать исключительно в рамках закона и по решению суда», — отметили в ГБР.

Раньше мы писали, что в киевском СИЗО скончался бывший сотрудник, обвиняемый в избиении до смерти заключенного.

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