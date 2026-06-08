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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
70
Время на прочтение
2 мин

Тапочки в зубах и «эффект бумеранга»: в Одесском СИЗО издевались над работником ТЦК, которого самого подозревают в пытках

ГБР расследует издевательство над работником ТЦК, подозреваемым в пытках людей.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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ГБР: мужчину, которого заставили ползать по полу в Одесском СИЗО, сам пытал мобилизованных

ГБР: мужчину, которого заставили ползать по полу в Одесском СИЗО, сам пытал мобилизованных

Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное производство по факту возможного нарушения прав человека в Одесском СИЗО. Поводом для расследования стало скандальное видео из камеры изолятора, массово распространившееся в социальных сетях.

Об этом передает пресс-служба ГБР.

Что запечатлено на видео?

На обнародованных кадрах видно, как один из удерживаемых в камере мужчин подвергает унижениям другого: заставляет его ползать по полу и приносить тапочки зубами.

По предварительным данным стражей порядка, пострадавшим может быть бывший работник одного из ТЦК и СП.

Следователи ГБР проверяют достоверность видео, устанавливают всех участников происшествия, свидетелей и обстоятельства инцидента.

«Эффект бумеранга»: в чем подозревают самого потерпевшего

По словам правоохранителей, лицо, подвергшееся унижениям на камеру, находится в следственном изоляторе по подозрению в совершении аналогичных преступлений в отношении мобилизованных граждан.

ГБР уже ведет в отношении этого эксработника ТЦК расследование по двум статьям:

  • ч. 3 ст. 127 УК Украины — пытки;

  • ч. 2 ст. 146 УК Украины — незаконное лишение свободы и похищение человека.

«Вместе с тем никакие обстоятельства, обвинения или личное отношение к подозреваемому не могут быть оправданием для унижения человеческого достоинства, насилия или самосуда. Ответственность за любые правонарушения должна наступать исключительно в рамках закона и по решению суда», — отметили в ГБР.

Раньше мы писали, что в киевском СИЗО скончался бывший сотрудник, обвиняемый в избиении до смерти заключенного.

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Дата публикации
Количество просмотров
70
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