Тарас Тополя о том, как родился дуэт с U2 в метро Киева: "Мне написал Эд Ширан, что хочет дать мой телефон Боно"

Выступление всемирно известной группы U2 во главе с Боно сегодня, 8 мая, в столичной подземке на станции метро "Крещатик" стало настоящей сенсацией.

Как известно, в метро вместе с Боно композицию Stand by me спел лидер группы "Антитела" Тарас Тополя. В комментарии журналистам ТСН Тополя рассказал, как родился импровизированный дуэт с ирландской рок-группой.

Как выяснилось, здесь не обошлось без британского певца Эда Ширана, который на днях представил дуэтный трек с "Антителами" 2Step.

"История невероятная. Некоторый период назад мне написал Эд Ширан, что он хочет поделиться моим номером телефона с Боно с U2. Конечно, я согласился и впоследствии, а именно вчера, где-то после обеда, набрал Боно и сказал, что он едет в Киев с концертом и будет здесь через 12 часов. И он хочет, чтобы "Антитела" спели вместе с ним песню Stand by me. Более того, он сказал, что в течение того, как мы будем петь, Эдж будет играть на гитаре, импровизировать, а я буду иметь возможность сказать все, что я считаю нужным и обратиться к любому в этом мире с необходимым месседжем. Конечно, мы согласились", — рассказал Тополя.

Тарас Тополя прокомментировал свое выступление с Боно из U2 в киевской подземке

Он добавил, что всю ночь они с участниками группы "Антитела" ехали из Харькова, где сейчас служат, в Киев, чтобы выступить с U2. По словам Тополи, их общая с Боно песня Stand by me была чистая импровизация:

"Песню выбирал Боно. Это его такая фишка, он очень часто ее исполняет на больших сценах и сама песня по своему смыслу очень символично вписывается в наш украинский контекст. Самой песней Боно показывает и рассказывает всему миру, что он стоит за Украину и что это Великобритания так же стоит за Украину", — прокомментировал украинский исполнитель.

Он рассекретил, что на сегодняшний день у Боно также запланированы посещения определенных мест, впрочем, каких именно – не стал рассекречивать в связи с безопасностью:

"Насколько мне известно, у Боно и Эджа еще есть определенный график на сегодня. Они посетят определенные места, я не хочу разглашать какие. Для того чтобы почувствовать, увидеть и передать всему миру обо всех тех зверствах, которые сделали решисты на нашей земле и о той силе и отваге украинского народа, благодаря которой вся Украина стоит и будет стоять", — прокомментировал Тарас Тополя.

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