Тарас Тополя рассказал о встрече с приверженцами "русского мира" в Харькове: "На дверной ручке российский герб"

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, который с начала полномасштабной войны РФ против Украины служит в терробороне, защищает нашу страну в Харькове.
У себя на Facebook-странице Тополя поделился наблюдениями. По словам знаменитости, в Харькове живет достаточно людей, которые являются приверженцами "русского мира":
"Харьков – это молодой по духу и еще довольно проукраинский город. Люди образованные, много студентов. Но все равно здесь было и остается очень много тех, кто ждет… того самого "русского мира". Если ты идешь по Харькову, здороваешься, а от тебя отворачивают голову или вообще не смотрят в глаза, знай – это оно. Часто бывает, всматриваются в наши киевские номера и потом между собой эмоционально обсуждают это, не нравится", — рассказал Тополя.
Не Киев. Утро – семидесятое. Настроение – увы, увы и ах… Луна – наблюдение. Харьков это молодое по духу и еще...Опубликовано Тарасом Тополей Среда, 4 мая 2022 г.
Также артист поделился, как в городе Лозовая Харьковской области увидел на ручке дома российский герб:
"В Черкасской Лозовой мы зашли во двор, где на дверной ручке был российский герб, а дома полно литературы на тему. И это Харьков! Когда мы говорим о коллективной вине "русских" в этой войне, почему-то забываем о наших домашних", — отметил Тополя.
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