Тарас Тополя высказался о "конфликте" Зеленского с Залужным и предстоящих выборах в Украине

Артист, который служил на фронте, прокомментировал, кому выгодно распространять дезинформацию об этом "конфликте" и возможны ли выборы во время войны.

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, который служил на фронте парамедиком, высказался о "конфликте" президента Владимира Зеленского с бывшим Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" музыкант признался, что считает, что никаких недоразумений не было. Тополя убежден, что такую информацию распространяет враг, ведь ему выгодно расколоть украинское общество, а также определенные медийные люди, которые хотят вернуться к власти.

"Это политические игры тех, наверное, кто хочет вернуться к власти, подогретые российской ИПСО. Просто меня удивляет короткая память украинского общества относительно того, кто у нас разгонял этот "конфликт" между Зеленским и Залужным, кто это подогревал, как это все из России разгонялось", — прокомментировал артист.

Владимир Зеленский и Валерий Залужный / Фото: Associated Press

К слову, пропагандисты распространяли, что конфликт между Залужным и Зеленским возник из-за предстоящих выборов в Украине, ведь они оба якобы планируют баллотироваться. Тополя подчеркнул, что во время войны не видит предпосылок, чтобы менять президента, ведь в первую очередь нужно одолеть врага.

"У нас война. Будут выборы – будем смотреть. Я всегда говорю, к счастью, у нас демократия, какая бы она ни была. Если Валерий Федорович захочет – это его право. Если Владимир Александрович захочет еще раз нырнуть в этот ад – это его право. Народ будет решать. Но я пока не вижу предпосылок к предстоящим выборам", — отметил певец.

Тарас Тополя / Фото: скриншот с видео

Напомним, Тарас Тополя с начала полномасштабной войны вместе с другими участниками группы "Антитела" пошел служить на фронт парамедиком. Артист принимал участие в освобождении Киевской и Харьковской областей. С августа 2022 года Тарас Тополя не служит на передовой, ведь приказом Валерия Залужного был откомандирован. В настоящее время музыкант вместе с другими участниками "Антител" занимается благотворительностью.

Напомним, ранее Тарас Тополя озвучил свою позицию касательно тех российских артистов, которые выступают против войны в Украине.

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