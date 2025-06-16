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- Украина
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Тариф за спасение от ракеты: в доме в Чернигове хотели установить платный вход в укрытие
Идею с платным входом в укрытие пятиэтажки в Чернигове предложили, потому что "туда часто ходят жители соседнего дома".
В Чернигове возле укрытия в пятиэтажке на улице Пятницкой появилось объявление о собрании жителей о введении платного входа в укрытие. Инициатива заключается в том, чтобы ввести плату в размере 5 гривен для посторонних, которые во время воздушной тревоги заходят в их укрытие.
Об этом пишет Суспільне.
Собранные средства, по словам организаторов, должны были бы идти на уборку и содержание подвала. Это возмутило жительниц соседней девятиэтажки, которые при отсутствии доступного укрытия вынуждены ходить в укрытие к этой пятиэтажке. Они жалуются, что соседи им точно не рады и настаивают, чтобы они «ходили в свое укрытие».
«„Почему вы сюда ходите?“, „Что вам там делать?“, „Вам там делать нечего“. Почему нас не пускают? Говорят, там игрушки и консервация. Поэтому оно закрыто», — рассказывает жительница соседнего дома Ирина.
По ее словам, укрытия в пятиэтажке иногда даже намеренно закрывали и им даже пришлось вызывать полицию.
Идея с введением платного входа принадлежит бывшей управляющей пятиэтажного дома. В комментарии Суспильному она признала, что такое обсуждение на собрании было, но от этой идеи решили отказаться.
«Мы это обсудили, но этот вопрос был снят с рассмотрения. Деньги хотели использовать для обеспечения санитарного состояния в подвальном помещении. Конфликтных ситуаций у нас ни с кем не было. Я звонила юристу КП „Деснянское“, спрашивала об этом. Он сказал, что вы можете указать минимальную сумму и использовать ее только на тот объект, куда вы вложите деньги. Потому что это общая собственность всех жителей дома и мы решаем, как распоряжаемся этой собственностью», — рассказала бывшая управляющая Любовь Вяла.
Она добавила, что на других собраниях жильцов дома, они приняли решение, что сделают дубликаты ключей для всех, кто хочет пользоваться укрытием.
«У нас есть укрытие и у них (ред. жителей соседней девятипятиэтажки) есть указатель с надписью укрытие. Но у нас обустроенное укрытие, а они не хотят этим заниматься. Бывают воздушные тревоги и наши жильцы не открывают подвал. А они хотят, чтобы им постоянно открывали. У них есть свое укрытие, но им не нравится его состояние», — жалуется Любовь Вяла.
Тем временем в КП «Деснянское» указывают, что все дома в Чернигове являются собственностью жильцов и только они решают, как ею распоряжаться. Директор коммунального предприятия Виктор Пригара в комментарии изданию говорит, что коммунальщики «юридически не имеют права обустраивать укрытия и работают со сметой».
«У нас бюджетного финансирования нет. Органы местного самоуправления закупали инструменты и оборудование для укрытий и мы, через акты, выдавали их жителям домов», — сказал он и отметил, что деньги, которые им платят жители домов могут выдержать на укрытие только при условии, что 75% этих жителей дадут протокольное согласование. Заявления же относительно того, чтобы КП «Деснянское» помогло с обустройством укрытия в девятиэтажке, к ним не поступали.
Отметим, что Чернигов — областной центр, который постоянно страдает от российских обстрелов из-за близкого расположения к фронту. Российские оккупанты регулярно используют дроны и ракеты, чтобы ударить по гражданскому населению. Так, 3 июня, в результате атаки беспилотниками на Черниговбыл разрушен частный жилой дом, повреждены многоэтажки, школы, магазины и остановки.