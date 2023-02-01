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Тарифы на электроэнергию для населения могут вырасти: когда следует ожидать изменений

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
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Тарифы на электроэнергию для населения могут вырасти: когда следует ожидать изменений

Фото: УНИАН

Мэр Житомира рассказал, когда могут просмотреть цену на электроэнергию.

Цены на электроэнергию для бытовых потребителей (население – ред.) могут быть пересмотрены уже после окончания отопительного сезона.

Об этом сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин 1 февраля в эфире национального телемарафона.

Мэр Житомира подчеркнул, что рост связан с тем, что энергетикам крайне необходимы средства для восстановления поврежденной инфраструктуры.

"Я думаю, что повышение тарифов будет касаться преимущественно электроэнергии. Я не думаю, что до конца отопительного сезона будут расти тарифы на тепло или воду. Я думаю, что это будет касаться исключительно электроэнергии. Мы все понимаем, в каком состоянии наша энергосистема, какое количество ТЭЦ разрушено или повреждено, какое количество подстанций повреждено. Энергетикам тоже нужно за какие-то средства все это ремонтировать и снабжать страну электроэнергией", — сказал он.

Напомним, в НКРЭКУ сообщали, что правительство пересмотрит тарифы на коммунальные услуги. Повысить цены могут, чтобы повысить зарплаты энергетикам, которые отстраивают энергосистему, а также проводить аварийные восстановительные работы.

Актуальные тарифы на электроэнергию для населения:

  • до 250 кВт/ч – 1,44 грн (с НДС) за 1 кВт/ч;
  • свыше 250 кВт/ч – 1,68 грн (с НДС) за 1 кВт/ч.

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Дата публикации
Просмотры
820
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